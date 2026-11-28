Die News der Woche
Bei YB ist man grosso modo zufrieden mit der bisherigen Punkteausbeute. Nur die sensationell gute Vorrunde des FC Lugano stört die Bilanz ein klein wenig. Die 31 Punkte von YB hätten in den letzten sechs Saisons immer zur Tabellenführung gereicht. Mehr Punkte hatten die Berner in der Geschichte der Super League (seit 2003) zu diesem Zeitpunkt erst zweimal gesammelt: 2009/10 (34 Punkte) und 2018/19 (37). Besteht da die Gefahr einer gewissen Genügsamkeit? Zumal am Mittwoch der gewaltige Cupkracher wartet, und der steigt in Bern gegen den FC Basel? Dieses Spiel steht denn auch schon jetzt fast mehr im Mittelpunkt des Interesses als der Trip ins Wallis. Ebenso die Black-Friday-Angebote, die Adventsaktionen und die YB-Weihnachten am 12. Dezember undundund. Mal schauen, wie es um den Fokus der auswärts einzig ungeschlagenen Mannschaft steht.
Die grosse Frage
Stellt Samuel Essende einen neuen Rekord auf? Der Franko-Kongolese hat nun in acht Spielen in Folge getroffen. Das ist gemeinsam mit Alex Frei und Guillaume Hoarau Bestwert. Trifft die 99 auch im Wallis, ist Essende alleiniger Rekordhalter. In neun Spielen in Folge hat noch nie einer getroffen. Und: Essende traf in jeder Runde, derweil Frei und Hoarau jeweils ein Spiel gefehlt hatten.
Gesagt ist gesagt
YB-Trainer Gerardo Seoane zu seiner Walliser Vergangenheit und zum Trip ins Tourbillon: «Ich hatte eine gute Zeit in Sion mit Didier Tholot als Mitspieler und der Familie Constantin. Mich verbinden schöne Erinnerungen mit dieser Zeit. Ich bin nicht überrascht, dass Sion in dieser Saison zum Spitzentrio gehört. Da wurde über Jahre sehr gute Arbeit geleistet. Man kann gut erkennen, dass etwas zusammengewachsen ist. Um im Tourbillon zu gewinnen, müssen wir eine starke Leistung zeigen. Sion ist eines der stärksten Heimteams der Liga.»
Die Blick-Prognose
Sion ist zu Hause eine Macht! Die Walliser haben im Kalenderjahr 2026 erst ein Heimspiel verloren, beim 1:2 gegen Lugano im August. Das ist Ligaspitze! Zudem feierte Sion bereits zehn Heimsiege, einzig der FC Lugano war mit 13 Erfolgen vor heimischem Publikum erfolgreicher. Da wirds auch für YB ungemütlich, obwohl die Berner als einziges Team in der Ferne noch ungeschlagen sind ... Aber: Die Serie mit den mindestens zwei geschossenen Toren pro Spiel, die nun schon 17 Spiele andauert, überlebt. Denn es gibt ein Spektakel im Tourbillon, das 3:3 endet.
Mögliche Aufstellung
Keller; Blum, Jenz, Zesiger, Schmidt; Fernandes, Lauper; Fassnacht, Sanches, Virginius; Essende.
Und wie würdest du aufstellen?
Wer fehlt?
Loris Benito ist verletzt, Armin Gigovic gelbgesperrt und Bahereba Guirassy fraglich.
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:
- Sène 4,8
- Essende 4,7
- Guirassy 4,6
Der Schiedsrichter
Ref ist Sven Wolfensberger, der VAR heisst Nico Gianforte.
Der Gegner
Der Gegner
Sion hat derzeit im Sturm ein Luxusproblem. Weil Rilind Nivokazi einen Lauf hat und Tore am Fliessband schiesst, muss Shootingstar Winsley Boteli wohl wieder auf der Bank Platz nehmen. Hier geht es zum Sion-Inside.
Runde
15. Runde
- Sa., GC – Basel, 18.00 Uhr
- Sa., Vaduz – Zürich, 18.00 Uhr
- Sa., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr
- So., Luzern – Lugano, 14.00 Uhr
- So., Sion – YB, 16.30 Uhr
- So., Thun – St. Gallen, 16.30 Uhr
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
14
-1
22
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
14
-6
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
FC Vaduz
14
-5
11
11
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
12
FC Lausanne-Sport
14
-11
8