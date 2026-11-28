Vor dem Cup-Klassiker gegen den FC Basel muss YB in der Liga bei Sion ran. Gelingt es den Bernern, den Fokus auf das Duell mit den Wallisern zu legen? Hier kommt das YB-Inside.

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

Bei YB ist man grosso modo zufrieden mit der bisherigen Punkteausbeute. Nur die sensationell gute Vorrunde des FC Lugano stört die Bilanz ein klein wenig. Die 31 Punkte von YB hätten in den letzten sechs Saisons immer zur Tabellenführung gereicht. Mehr Punkte hatten die Berner in der Geschichte der Super League (seit 2003) zu diesem Zeitpunkt erst zweimal gesammelt: 2009/10 (34 Punkte) und 2018/19 (37). Besteht da die Gefahr einer gewissen Genügsamkeit? Zumal am Mittwoch der gewaltige Cupkracher wartet, und der steigt in Bern gegen den FC Basel? Dieses Spiel steht denn auch schon jetzt fast mehr im Mittelpunkt des Interesses als der Trip ins Wallis. Ebenso die Black-Friday-Angebote, die Adventsaktionen und die YB-Weihnachten am 12. Dezember undundund. Mal schauen, wie es um den Fokus der auswärts einzig ungeschlagenen Mannschaft steht.

Die grosse Frage

Stellt Samuel Essende einen neuen Rekord auf? Der Franko-Kongolese hat nun in acht Spielen in Folge getroffen. Das ist gemeinsam mit Alex Frei und Guillaume Hoarau Bestwert. Trifft die 99 auch im Wallis, ist Essende alleiniger Rekordhalter. In neun Spielen in Folge hat noch nie einer getroffen. Und: Essende traf in jeder Runde, derweil Frei und Hoarau jeweils ein Spiel gefehlt hatten.

Gesagt ist gesagt

YB-Trainer Gerardo Seoane zu seiner Walliser Vergangenheit und zum Trip ins Tourbillon: «Ich hatte eine gute Zeit in Sion mit Didier Tholot als Mitspieler und der Familie Constantin. Mich verbinden schöne Erinnerungen mit dieser Zeit. Ich bin nicht überrascht, dass Sion in dieser Saison zum Spitzentrio gehört. Da wurde über Jahre sehr gute Arbeit geleistet. Man kann gut erkennen, dass etwas zusammengewachsen ist. Um im Tourbillon zu gewinnen, müssen wir eine starke Leistung zeigen. Sion ist eines der stärksten Heimteams der Liga.»

Die Blick-Prognose

Sion ist zu Hause eine Macht! Die Walliser haben im Kalenderjahr 2026 erst ein Heimspiel verloren, beim 1:2 gegen Lugano im August. Das ist Ligaspitze! Zudem feierte Sion bereits zehn Heimsiege, einzig der FC Lugano war mit 13 Erfolgen vor heimischem Publikum erfolgreicher. Da wirds auch für YB ungemütlich, obwohl die Berner als einziges Team in der Ferne noch ungeschlagen sind ... Aber: Die Serie mit den mindestens zwei geschossenen Toren pro Spiel, die nun schon 17 Spiele andauert, überlebt. Denn es gibt ein Spektakel im Tourbillon, das 3:3 endet.

Mögliche Aufstellung

Keller; Blum, Jenz, Zesiger, Schmidt; Fernandes, Lauper; Fassnacht, Sanches, Virginius; Essende.

Und wie würdest du aufstellen?

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Wer fehlt?

Loris Benito ist verletzt, Armin Gigovic gelbgesperrt und Bahereba Guirassy fraglich.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:

Sène 4,8 Essende 4,7 Guirassy 4,6

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Der Schiedsrichter

Ref ist Sven Wolfensberger, der VAR heisst Nico Gianforte.

Der Gegner

Der Gegner

Sion hat derzeit im Sturm ein Luxusproblem. Weil Rilind Nivokazi einen Lauf hat und Tore am Fliessband schiesst, muss Shootingstar Winsley Boteli wohl wieder auf der Bank Platz nehmen. Hier geht es zum Sion-Inside.

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15. Runde

15. Runde

Sa., GC – Basel, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Zürich, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

So., Luzern – Lugano, 14.00 Uhr

So., Sion – YB, 16.30 Uhr

So., Thun – St. Gallen, 16.30 Uhr

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