Nach dem 2:0-Triumph im Rhone-Derby empfängt der FC Sion am Sonntag die Young Boys zum Kampf um Platz zwei. Nati-Stürmer Winsley Boteli bleibt dabei wohl erneut zu Beginn auf der Bank. Hier kommt das Sion-Inside.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Die News der Woche

Kreshnik Hajrizi steht Didier Tholot für die Partie am Sonntag zur Verfügung. Nachdem er gegen Servette in der Schlussphase verletzt ausgewechselt worden war, befürchtete der Innenverteidiger einen Rückfall am Knie – glücklicherweise bestätigte sich dies nicht. Numa Lavanchy ist zwar fraglich, dürfte seinen Platz aber einnehmen können. Diese Woche reisten Didier Tholot und sein Trainerstab nach Freiburg, um sich dort ein Eishockeyspiel anzuschauen. Eine schöne Erfahrung für den Franzosen – und die «Eishockey-Woche» des FC Sion ging am Freitagabend weiter, als Jan Kronig den symbolischen ersten Puckeinwurf beim Walliser Derby zwischen Visp und Siders vornahm. «Als Oberwalliser bin ich natürlich für Visp», stellte der Zermatter klar.

Die grosse Frage

Sie wird Woche für Woche dieselbe sein, solange Didier Tholot Winsley Boteli nicht von Beginn an bringt: Steht der Nati-Stürmer am Sonntag gegen YB in der Startelf? «Das ist keine mutige Entscheidung, sondern eine logische», hatte der Sion-Trainer nach dem 2:0-Erfolg gegen Servette erklärt, bei dem der Angreifer erst in der Schlussphase eingewechselt wurde (und dabei sehr zurückhaltend auftrat). Rilind Nivokazi hat in Vaduz den Platz im Sturmzentrum übernommen und trifft seither am Laufmeter – während er gleichzeitig enorm viel Defensivarbeit verrichtet. Didier Tholot hat keinen Grund, ihn aus der Startelf zu nehmen, doch die englische Woche mit dem Schweizer Cupspiel am Mittwoch bei Stade Lausanne-Ouchy könnte es Winsley Boteli ermöglichen, seine Qualitäten in den nächsten Tagen zu zeigen.

Gesagt ist gesagt

Jan Kronig freut sich darauf, gegen seinen Ausbildungsverein YB anzutreten. «Gegen die beste Offensive der Super League zu spielen, ist ein grosser Test für uns. Aber genau für solche Spiele spielt man Fussball. Wir wissen, dass wir sie vor Probleme stellen können», versicherte der Oberwalliser.

Die Blick-Prognose

Grosses Spiel im Tourbillon, bei dem der zweite Platz auf dem Spiel steht! Der FC Sion von Didier Tholot liebt diese Partien mit elektrisierender Stimmung und wächst in solchen Momenten meist über sich hinaus. Ein Walliser Sieg würde ein starkes Signal an den Rest der Liga senden und zeigen, dass der FC Sion wirklich eine Stufe höher geklettert ist. Die Blick-Prognose: ein starkes Spiel des FC Sion und ein 2:1-Sieg.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Chouaref, Berdayes, Rrudhani; Nivokazi.

Und wie würdest du aufstellen?

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Wer fehlt?

Lorenzo Villa (verletzt). Numa Lavanchy (fraglich).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:

Chouaref 4,4 Rrudhani 4,4 Boteli 4,3

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Der Schiedsrichter

Die Schiedsrichteransetzung ist noch nicht veröffentlicht.

Der Gegner

YB-Stürmer Samuel Essende trifft seit acht Ligaeinsätzen in Folge. Beim 3:2 gegen Thun schoss er das Siegtor und egalisierte damit den Ligarekord von Guillaume Hoarau und Alex Frei. Bern kommt also auch mit viel Schwung in den Kampf um Platz zwei in der Tabelle. Hier gehts zum YB-Inside.

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15. Runde

Sa., GC – Basel, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Zürich, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

So., Luzern – Lugano, 14.00 Uhr

So., Sion – YB, 16.30 Uhr

So., Thun – St. Gallen, 16.30 Uhr

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