Nachdem Andrin Hunziker drei Spiele verletzt pausieren musste, kehrte der Stürmer gegen Sion zurück. An der 0:3-Niederlage änderte das aber nicht viel. Verlieren die Ostschweizer nun auch gegen Lugano, droht man den Anschluss zu verlieren – hier kommt das FCSG-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC St. Gallen trifft am Mittwoch in Lugano auf formstarkes Team

St. Gallen verlor fünf der letzten sechs Spiele, Tordifferenz 7:13

Auswärtsspiele in Lugano waren für Espen in den letzten Jahren erfolgreich

Die News der Woche

Im Spiel gegen Sion ist Stürmer Andrin Hunziker nach einer Verletzung ins Kader zurückgekehrt. Gegen die Walliser reichte es zu einem 30-minütigen Teileinsatz. Am Ende konnte aber auch der Ex-FCB-Spieler nichts an der 0:3-Niederlage gegen die Sittener ausrichten. Für das Duell im Nachholspiel dürfte Hunziker auch wieder im Aufgebot stehen – obs schon für die Startaufstellung reicht, ist aber zu bezweifeln.

Die grosse Frage

Verschärft sich die Krise? Von den letzten sechs Spielen hat der FC St. Gallen fünf verloren. Tordifferenz: 7:13. Nun müssen die Espen ausgerechnet zu Lugano – zum formstärksten Team der Liga. Eine weitere Niederlage würde die Situation zuspitzen und den Abstand zur Spitzengruppe vergrössern. Und das Wort «Krise» dürfte im Umfeld des Klubs noch häufiger fallen. Klar ist allerdings schon jetzt: Von seinem Weg wird sich St. Gallen auch im Fall einer weiteren Niederlage nicht so einfach abbringen lassen. Bereits nach der Pleite gegen Sion hielt Trainer Enrico Maassen fest: «Wir werden gar nichts an der Spielidee verändern. Wir werden es noch radikaler machen und noch klarer.»

Gesagt ist gesagt

«Man denkt einen Monat lang daran, dass der Wechsel über die Bühne gehen könnte. Man bereitet sich mental und physisch darauf vor und dann kommt er nicht zustande», sagt Christian Witzig zu Blick über den geplatzten Wechsel zu Alkmaar. Weshalb der Deal gescheitert ist und ob der Publikumsliebling an sich gezweifelt hat, gibt es hier zu lesen.

Die Blick-Prognose

In den vergangenen fünf Jahren hat St. Gallen nur ein Auswärtsspiel in Lugano verloren – am 29. Juli 2023. Ansonsten gab es drei Remis und gleich fünf Siege für die Espen. Nun treffen die beiden Teams erstmals in der AIL Arena aufeinander. Und die Vorzeichen sprechen diesmal klar für die Tessiner. Beide Mannschaften stehen für intensiven Fussball, entsprechend eng gingen die Duelle zuletzt meist aus. Auch diesmal dürfte es eine umkämpfte Partie werden. Lugano geht derzeit allerdings keine Kompromisse ein – und setzt sich mit 2:1 durch.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Kleine-Bekel, Stanic, Okoroji; Vandermersch, Frokaj, Daschner, Boukhalfa, Witzig; Baldé, Scherrer.

Wer fehlt?

Ambrosius, Efekele, Görtler, Konietzke, Weibel (alle verletzt)

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

Watkowiak 5,0 Daschner 4,0 Baldé 4,0

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Der Schiedsrichter

Luca Cibelli pfeift die Angelegenheit im Tessin. Als VAR steht ihm Lukas Fähndrich zur Seite.

Der Gegner

Lugano ist voll im Schuss. Das 2:2 gegen YB war der erste Punktverlust in dieser Saison. Das hängt auch mit Albian Ajeti zusammen, der die Tessiner mit seinem Tor in der Nachspielzeit gegen Servette zum Sieg geschossen hat. Trotzdem plant Trainer Mattia Croci-Torti nicht mit ihm in der Startelf – hier gehts zum Lugano-Inside.

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4 Runde

Luzern – Lausanne 1:0

FCZ – Basel 1:2

YB – Vaduz 4:2

Di., GC – Sion 19 Uhr

Mi., Thun – Servette 19 Uhr

Mi., Lugano – St. Gallen 19 Uhr

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