Milos Malenovic muss sich von den FCZ-Fans einmal mehr einiges anhören. Ist die Kritik am Zürcher Sportchef berechtigt? Sag uns, was du darüber denkst.

FCZ-Sportchef Milos Malenovic steht bei den Fans in der Kritik – zu Recht? Foto: TOTO MARTI

Wie schon nach der 1:2-Heimpleite gegen Lausanne gibts von den FCZ-Fans auch am Sonntag nach dem 2:2 gegen den FC Sion «Milos raus!»-Rufe. Mit der Mannschaft zeigten sich die Anhänger zufrieden, mit dem Sportchef Milos Malenovic (40) einmal mehr weniger.

Trainer Dennis Hediger (39) kommentiert die Rufe wie folgt: «Unser Austausch intern im ganzen Staff, im ganzen Verein, ist sehr gut. Das betrifft den Sportchef, also Milos Malenovic, aber das betrifft auch den Präsidenten, den Ausbildungschef, das Talentmanagement.» Er könne verstehen, dass die Aussenwahrnehmung derzeit anders sei, aber «wir arbeiten miteinander, wir leben miteinander. Wir alle wollen diesen Verein vorwärtsbringen.» Wie ist deine Meinung zu diesem Thema? Stimme jetzt ab und schreibe in den Kommentaren.

