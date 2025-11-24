DE
Ist die Kritik der FCZ-Südkurve an Malenovic berechtigt?

Milos Malenovic muss sich von den FCZ-Fans einmal mehr einiges anhören. Ist die Kritik am Zürcher Sportchef berechtigt? Sag uns, was du darüber denkst.
Publiziert: vor 39 Minuten
Anhören
FCZ-Sportchef Milos Malenovic steht bei den Fans in der Kritik – zu Recht?
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_531.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_724.JPG
Cédric Heeb und Stefan Meier

Wie schon nach der 1:2-Heimpleite gegen Lausanne gibts von den FCZ-Fans auch am Sonntag nach dem 2:2 gegen den FC Sion «Milos raus!»-Rufe. Mit der Mannschaft zeigten sich die Anhänger zufrieden, mit dem Sportchef Milos Malenovic (40) einmal mehr weniger.

Trainer Dennis Hediger (39) kommentiert die Rufe wie folgt: «Unser Austausch intern im ganzen Staff, im ganzen Verein, ist sehr gut. Das betrifft den Sportchef, also Milos Malenovic, aber das betrifft auch den Präsidenten, den Ausbildungschef, das Talentmanagement.» Er könne verstehen, dass die Aussenwahrnehmung derzeit anders sei, aber «wir arbeiten miteinander, wir leben miteinander. Wir alle wollen diesen Verein vorwärtsbringen.» Wie ist deine Meinung zu diesem Thema? Stimme jetzt ab und schreibe in den Kommentaren.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
14
11
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
14
7
25
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
10
24
4
FC Basel
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
13
1
22
6
FC Sion
FC Sion
14
3
20
7
FC Luzern
FC Luzern
14
4
18
8
FC Zürich
FC Zürich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
14
-9
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
