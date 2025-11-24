Wie schon nach der 1:2-Heimpleite gegen Lausanne gibts von den FCZ-Fans auch am Sonntag nach dem 2:2 gegen den FC Sion «Milos raus!»-Rufe. Mit der Mannschaft zeigten sich die Anhänger zufrieden, mit dem Sportchef Milos Malenovic (40) einmal mehr weniger.
Trainer Dennis Hediger (39) kommentiert die Rufe wie folgt: «Unser Austausch intern im ganzen Staff, im ganzen Verein, ist sehr gut. Das betrifft den Sportchef, also Milos Malenovic, aber das betrifft auch den Präsidenten, den Ausbildungschef, das Talentmanagement.» Er könne verstehen, dass die Aussenwahrnehmung derzeit anders sei, aber «wir arbeiten miteinander, wir leben miteinander. Wir alle wollen diesen Verein vorwärtsbringen.» Wie ist deine Meinung zu diesem Thema? Stimme jetzt ab und schreibe in den Kommentaren.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
14
11
31
2
14
7
25
3
13
10
24
4
14
6
23
5
13
1
22
6
14
3
20
7
14
4
18
8
14
-6
17
9
14
3
16
10
14
-5
15
11
14
-9
14
12
14
-25
6