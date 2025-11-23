Lust und Frust beim FCZ. Die Fans feiern das Team und den Punkt im Wallis. Skandieren aber am Ende «Milos raus!» Und Livano Comenencia kommt nach der WM-Party stark rein.

1/5 FCZ-Interimscoach Dennis Hediger nimmt Sportchef Milos Malenovic weiterhin in Schutz. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Alain Kunz Reporter Fussball

Man spürt es: Die FCZ-Fans honorieren den Kampfgeist, die Moral ihres Teams, das nach einem 0:2-Rückstand im üblicherweise heissen Tourbillon, das zu dieser Jahreszeit indes auch eiskalt ist, doch noch einen Punkt mitnimmt. Wie schon gegen Luzern holen die Zürcher einen Zwei-Tore-Rückstand auf. Die feiern ihre Jungs jedenfalls freudestrahlend und mit viel Wärme. Doch als diese sich Richtung Garderobe begeben, kippt die Stimmung. Es wird eiskalt. Nicht nur auf dem Thermometer. «Milos raus! Milos raus!», tönt es aus der vollen Fankurve des FCZ.

Der bis Weihnachten installierte Interimstrainer Dennis Hediger, kommentiert die Rufe so: «Unser Austausch intern im ganzen Staff, im ganzen Verein, ist sehr gut. Das betrifft den Sportchef, also Milos Malenovic, aber das betrifft auch den Präsidenten, den Ausbildungschef, das Talentmanagement. Wir reden täglich über Fussball. Für mich ist das Ganze positiv. Ich sehe, wie es innen ist. Wir arbeiten miteinander, wir leben miteinander. Wir alle wollen diesen Verein vorwärtsbringen. Dass die Aussenansicht im Moment nicht dieselbe ist, kann ich verstehen. Die Lösung ist aber nur, dass wir die Resultate auf den Platz bringen und so die Stimmung zum Kippen bringen.»

FCZ-Spieler schafft WM-Sensation

Dieses Verhältnis zwischen Fans und Malenovic scheint nachhaltig gestört. Ein anderes hingegen funktioniert sensationell. Und es heisst Livano Comenencia (21) und Curaçao. Der Zürcher Rechtsverteidiger hat mit seiner Nationalmannschaft eine der grössten Sensationen in der Geschichte der WM-Qualifikation geschafft und den Zwergstaat Curaçao mit seinen 156'000 Einwohnern für die WM qualifiziert. Comenencia, der auch den holländischen Pass besitzt, startete nach der Party auf Jamaika auf der Bank. Wie allerdings zuletzt auch gegen Lausanne und Luzern. Und, wie war der Karibik-Trip? «Wir haben Geschichte geschrieben! Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft und auf unsere Fans.» Die Party danach, so der in Breda geborene Doppelbürger, sei schlicht unglaublich gewesen. «Dieses Gefühl, es an die WM geschafft zu haben, ist nicht zu beschreiben. Eine so kleine Insel …»

1:20 FCZ-Spieler über WM-Wunder: «Wir haben Historisches geschafft»

Die Worte fehlen dem Jungen. «That’s it», sagt er zum Schluss. Diese Geschichte ist zu Ende. Sie geht dann im nächsten Sommer weiter. Jene mit dem FCZ schon nächste Woche. Und der Sieger wird sicher auch eine grosse Party schmeissen. Denn es wird das Derby sein. FCZ gegen GC.