Ex-GC-Coach Scheiblehner stichelt nach seiner Entlassung

Eine Woche nach seiner Entlassung spricht Gerald Scheiblehner bei «Talk & Tore» über die Zeit bei GC. Ironisch kommentiert er das 0:5-Debüt seines Nachfolgers, den er selbst zu den Hoppers geholt hat.

Andri Bäggli Redaktion Sport

Am Montag vor einer Woche haben die Grasshoppers Trainer Gerald Scheiblehner vom Traineramt entbunden und U21-Coach Gernot Messner als neuen Interimscoach ernannt. Das Debüt des neuen Österreichers an der Seite der Hoppers ist aber gründlich in die Hose gegangen. Gleich mit 0:5 wurde GC von Servette vorgeführt – bereits nach 18 Minuten stand es 4:0 für die Grenats.

Eine Woche nach seiner Entlassung ist Scheiblehner zu Gast bei «Talk & Tore» von Sky Sport Austria, er spricht da über die vergangene Zeit bei den Hoppers – und er kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. «Alain Sutter wollte mit einem anderen Österreicher einen neuen Impuls setzen und das ist ja hervorragend gelungen, wie man gesehen hat», stichelt Scheiblehner nach der 0:5-Klatsche seines Ex-Klubs.

Auch sei die Ernennung seines Nachfolgers für ihn speziell, denn Scheiblehner selbst hat Messner zu den Hoppers gebracht: «Es ist natürlich nicht angenehm, wenn du einen holst, und der löst dich dann ab.»

Entscheid sei nachvollziehbar

Grundsätzlich könne er seine Entlassung aber nachvollziehen. Eine Überraschung sei es für ihn nicht gewesen. «Am Ende muss man solch eine Entscheidung akzeptieren. Sie wird immer im Sinne des Vereins und des Erfolgs gefällt», so der Ex-GC-Coach. Die Hoppers stecken derzeit tief im Abstiegssumpf und in einem Umbruch fest.

«Ich habe in den letzten beiden Wochen schon gemerkt, dass im Verein eine andere Dynamik entstanden ist. Ich hoffe aber, dass die Entscheidung richtig war und GC den Klassenerhalt schafft», wünscht Scheiblehner viel Erfolg.

Was der Ex-Trainer als Nächstes macht, ist auch schon klar: Ferien! Es sei ein «Luxus» nach 19 Jahren im Trainer-Business für einmal bezahlte Ferien zu machen. Sein Vertrag bei den Grasshoppers läuft noch bis 2027.

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