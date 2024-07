Finanzieller Zustupf für den FC Basel

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Fertig mit den Flicken und Algen auf dem Rasen, zu grosse Feuchte und Hitze ...

Laura Erni Praktikantin Sport

Dem FC Basel wird knapp eine Million Franken zur Rasensanierung zugesprochen. Denn: Zuletzt sorgte der Rasen des Basler St. Jakob-Parks für Ärger: Der Rasen sei im Winter zu feucht, es gebe Algenbildung, und im Sommer sei er zu sehr aufgeheizt. Die Folgen: Der Rasen wächst nicht mehr. Der Zustand des Grüns sei seit der Stadioneröffnung im März 2001 durch die Belastung verschiedener Konzerte stark beschädigt worden und «entspricht nicht mehr den Anforderungen an den Spielbetrieb».

Nun kriegt der Fussballklub einen Zustupf in der Höhe von knapp einer Million Schweizerfranken aus dem Swisslos-Sportfonds: 500'000 Franken für die Sanierung des Spielfeldes und 427'000 oder maximal 25 Prozent der Gesamtinvestitionssumme für die Anschaffung von Geräten und Maschinen zur Pflege. So wird die Sanierung zu einem Grossteil gedeckt, wie der Regierungsrat Basel-Stadt am Dienstag mitteilte. Neben der Sanierung und den Pflegegeräten schafft sich der FC Basel auch einen Ersatz des Naturrasens an.

Die spielfreie Zeit während der Sommerpause dient dazu, den Rasen auszuwechseln. Es sei zwar kein Hybridrasen, wie dies Chris Kauffmann (FCB-CEO) eigentlich gewünscht hatte. Aber ein Vorstoss, um den Rasenproblemen entgegenzuwirken.