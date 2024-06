Wie bitte soll das mit dem neuen Nati-Rasen funktionieren?

Was in drei Wochen misslang, soll nun in drei Tagen klappen: Der Rasen auf dem Trainingsplatz der Schweizer Nati wird verlegt. Es bleiben Fragezeichen.

1/7 Seit Montag wird der Rasen im Waldau-Stadion wieder entfernt. Wegen Unebenheiten und toten Graswurzeln.

Drei Wochen Zeit hatten die Stadt Stuttgart und die Uefa zwischen Saisonende der Stuttgarter Kicker und Ankunft der Schweizer Nati, den Rasen im Waldau-Stadion auszuwechseln. Ein ambitioniertes Vorhaben! Beim Voraus-Besuch im Nati-Basecamp schlug Blick «Acker-Alarm» – im Stadion lagen Ende Mai etliche Erdhügel, von grünem Rasen keine Spur.

Mittlerweile ist klar: All die Beteuerungen der Verantwortlichen damals, dass alles gut komme, endeten im Fiasko. Ab dem ersten Tag störten Unebenheiten und tote Graswurzeln den Trainingsbetrieb, sodass die Nati nach einer Woche die Reissleine zog und vorerst aufs Klubgelände des VfB Stuttgart ausweicht.

Unterdessen wird im Waldau-Stadion ein neuer Rasen verlegt. Stutzig macht dabei: Was zuvor in drei Wochen nicht funktionierte, soll nun in drei Tagen klappen. Kein Witz: Schon am Donnerstag will die Nati nach der Rückkehr vom zweiten Gruppenspiel in Schottland auf der neuen Unterlage im Waldau-Stadion trainieren!

Der Stuttgarter Rasenplan

Wie das gehen soll? Der Rasen kommt laut Stadt Stuttgart von einem anderen Lieferanten als der vorherige. Bis Mittwochabend soll der neue Rasen verlegt sein. Dann werden die Linien gezogen und die Tore verankert. Die Stadt weiter: «Damit ein Sportrasen direkt nach der Verlegung bespielt werden kann, wird ein dickerer Rollrasen, eine sogenannte Dicksode, verwendet. Das höhere Eigengewicht und die grössere Schichtdicke tragen dazu bei, dass der Rasen direkt nach der fachgerechten Verlegung bespielbar ist.»

Bei der Nati glaubt man daran, ab Donnerstag ins Waldau-Stadion zurückzukehren. Vielleicht ist da der Wunsch auch Vater des Gedankens: Denn die nur 500 Meter Distanz zwischen Hotel und Trainingsplatz waren mit der Hauptgrund, im Stuttgarter Stadtteil Degerloch das Base-Camp einzurichten.

So reagiert die Nati auf die Bemühungen

SFV-Sprecher Adrian Arnold sagt: «Wir schätzen die Reaktion, das Engagement und das akribische Arbeiten der Stadt Stuttgart sehr. Wir hoffen, dass wir ab Donnerstag wieder im Stadion auf der Waldau trainieren können. Den Trainingsplatz so nahe am Hotel zu haben, ist ein grosser Vorteil für das Team.»

Mal schauen, wer Recht hat: Die Stadt Stuttgart und die Uefa, die mit dem Blitz-Rasenwechsel das Problem als gelöst sehen. Oder Gil Hemmi, Platzwart im Aarauer Brügglifeld und verantwortlich für den besten Fussballrasen der Schweiz. Er erklärte beim Blick-Besuch, dass es mindestens sechs Wochen dauert, bis ein frisch verlegter Rasen spielbereit sei.

