Servette stellt sein drittes Trikot vor. Die Farben bestehen aus einer Kombination aus Gelb und dem Grenat-Rot.

Das dritte Trikot von Servette ist da

Das ist das dritte Trikot von Servette. Foto: Servette FC

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach Basel und YB zieht am Freitag auch noch Servette mit der Präsentation des dritten Trikots nach. In den sozialen Medien veröffentlichen die Genfer Bilder der neuen Leibchen. Dieses ist an den Ärmeln im klassischen Grenat-Rot gestaltet. Das Trikot selbst kommt in grellem Gelb daher.

Bereits am Donnerstag kam das Trikot bei der 1:2-Niederlage im Rückspiel der dritten Quali-Runde der Europa League gegen das holländische Utrecht ein erstes Mal zum Einsatz. Ab sofort ist das Trikot auch im Shop von Servette erhältlich.