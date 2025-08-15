DE
In grellem Gelb
Das dritte Trikot von Servette ist da

Servette stellt sein drittes Trikot vor. Die Farben bestehen aus einer Kombination aus Gelb und dem Grenat-Rot.
Publiziert: vor 37 Minuten
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Das ist das dritte Trikot von Servette.
Foto: Servette FC
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach Basel und YB zieht am Freitag auch noch Servette mit der Präsentation des dritten Trikots nach. In den sozialen Medien veröffentlichen die Genfer Bilder der neuen Leibchen. Dieses ist an den Ärmeln im klassischen Grenat-Rot gestaltet. Das Trikot selbst kommt in grellem Gelb daher.

Bereits am Donnerstag kam das Trikot bei der 1:2-Niederlage im Rückspiel der dritten Quali-Runde der Europa League gegen das holländische Utrecht ein erstes Mal zum Einsatz. Ab sofort ist das Trikot auch im Shop von Servette erhältlich.

