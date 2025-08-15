Der FC Basel stellt sein drittes Trikot vor

Das neue dritte Trikot des FCB in den Farben schwarz und weiss.
Foto: FC Basel
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk
Der FC Basel stellt sein drittes Trikot für die Saison 2025/26 vor. Das Leibchen ist inspiriert von den Farben des Wappens des Kantons Basel-Stadt: Schwarz und Weiss.
Das Shirt wird ab Samstag, 16. August im Fanshop des FCB zu kaufen sein und ab Sonntag im Online-Shop zur Verfügung stehen.
Erfahre mehr zum FCB und den anderen Super-League-Klubs
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
9
2
3
3
9
3
3
5
7
4
4
1
6
5
4
-1
5
6
3
0
4
6
3
0
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
3
-2
1
11
3
-5
1
12
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde