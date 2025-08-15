DE
FR
Abonnieren

Anlehnung an Stadtwappen
Der FC Basel stellt sein drittes Trikot vor

Der FC Basel präsentiert sein drittes Trikot für die Saison 2025/26 in den Farben der Basler Stadtflagge, Schwarz und Weiss.
Publiziert: 17:50 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Das neue dritte Trikot des FCB in den Farben schwarz und weiss.
Foto: FC Basel
Gian Andrea Achermann
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Der FC Basel stellt sein drittes Trikot für die Saison 2025/26 vor. Das Leibchen ist inspiriert von den Farben des Wappens des Kantons Basel-Stadt: Schwarz und Weiss.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Das Shirt wird ab Samstag, 16. August im Fanshop des FCB zu kaufen sein und ab Sonntag im Online-Shop zur Verfügung stehen.

Erfahre mehr zum FCB und den anderen Super-League-Klubs
FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Basel
        FC Basel