Der FC Basel präsentiert sein drittes Trikot für die Saison 2025/26 in den Farben der Basler Stadtflagge, Schwarz und Weiss.

Der FC Basel stellt sein drittes Trikot vor

Das neue dritte Trikot des FCB in den Farben schwarz und weiss. Foto: FC Basel

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Der FC Basel stellt sein drittes Trikot für die Saison 2025/26 vor. Das Leibchen ist inspiriert von den Farben des Wappens des Kantons Basel-Stadt: Schwarz und Weiss.

Das Shirt wird ab Samstag, 16. August im Fanshop des FCB zu kaufen sein und ab Sonntag im Online-Shop zur Verfügung stehen.