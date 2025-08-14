DE
FR
Abonnieren
FC Utrecht
FC Utrecht
20:00
Servette FC
Servette FC
Zum Fussball-Kalender
FC Utrecht
FC Utrecht
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 3:1
Vs
Servette FC
Servette FC
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Europa League
FC Utrecht - Servette FC

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Christopher
Kavanagh
England
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Utrecht, Niederlande
Stadion Galgenwaard
Kapazität
23’750
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen