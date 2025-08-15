YB präsentiert das dritte Trikot für diese Saison, inspiriert von der Wasserstadt Bern und ihren Brunnen. Überraschend: Das Shirt ist pink.

YB in Pink: Neues Trikot der Berner. Foto: BSC YB

YB stellt sein neues, drittes Trikot vor. Das Shirt der Berner ist inspiriert von der Wasserstadt Bern, das für die Aare und seine diversen öffentlichen Brunnen bekannt ist.

Die Farbe Pink kommt etwas überraschend, da sie weder in den Stadt-, noch in den Vereinsfarben vorkommt. Das Dress der Berner steht per sofort im Online- und Fanshop zur Verfügung.