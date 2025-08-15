DE
Berner in Pink
YB präsentiert drittes Trikot

YB präsentiert das dritte Trikot für diese Saison, inspiriert von der Wasserstadt Bern und ihren Brunnen. Überraschend: Das Shirt ist pink.
Publiziert: vor 54 Minuten
Anhören
YB in Pink: Neues Trikot der Berner.
Foto: BSC YB

YB stellt sein neues, drittes Trikot vor. Das Shirt der Berner ist inspiriert von der Wasserstadt Bern, das für die Aare und seine diversen öffentlichen Brunnen bekannt ist.

Die Farbe Pink kommt etwas überraschend, da sie weder in den Stadt-, noch in den Vereinsfarben vorkommt. Das Dress der Berner steht per sofort im Online- und Fanshop zur Verfügung.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
