YB in Pink: Neues Trikot der Berner.
Foto: BSC YB
YB stellt sein neues, drittes Trikot vor. Das Shirt der Berner ist inspiriert von der Wasserstadt Bern, das für die Aare und seine diversen öffentlichen Brunnen bekannt ist.
Die Farbe Pink kommt etwas überraschend, da sie weder in den Stadt-, noch in den Vereinsfarben vorkommt. Das Dress der Berner steht per sofort im Online- und Fanshop zur Verfügung.
Erfahre mehr zu YB und den anderen Super-League-Klubs
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
9
2
3
3
9
3
3
5
7
4
4
1
6
5
4
-1
5
6
3
0
4
6
3
0
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
3
-2
1
11
3
-5
1
12
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde