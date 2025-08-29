Nach dem 2:2-Ausgleich in letzter Minute gegen GC wartet auf Winterthur das nächste Kantonsderby. Dass beim FCZ zuletzt der Wurm drin war, sieht Winti-Coach Uli Forte nicht als Vorteil.

Der Wake-up-Call der Woche? Uli Forte (51) vermutet den beim FC Zürich: «Sie sind wachgerüttelt!» Er rechnet nach dem 0:4-Debakel gegen Thun mit einem verwandelten FCZ. «Ihr Resultat ist schlecht für uns.»

Die grosse Frage

Ist der FC Winterthur in der Lage, nach vier Spielen mit diversen Turbulenzen in der Lage, einmal während 90 Minuten konstant gut aufzutreten?

Gesagt ist gesagt

«Wir müssen emotional sein, dürfen aber nicht überborden. Ein cooler Kopf hilft und dazu aggressive Beine.» Coach Uli Forte, 2016 Cupsieger und Absteiger, ein Jahr später Aufsteiger mit dem FCZ, muss die womöglich heisse Angelegenheit gut moderieren. Und er wünscht sich, «dass wir endlich die nötige Konstanz hinbekommen».

Mögliche Aufstellung

Kapino; Arnold, Mühl, Sidler; Sahitaj, Cueni, Jankewitz, Ulrich; Golliard, Gomis, Schneider.

Wer fehlt?

Burkart, Lüthi (beide verletzt). Marvin Martins wird wohl weiterhin nicht zum Spielaufgebot gehören, ihm fehlt derzeit offenbar der Rhythmus. Weitere Trainings seien nötig, so Coach Uli Forte.

Neben dem Platz

Die Gastgeber freuen sich auf die Affiche «in einem ausverkauften echten Fussballstadion» – der auf der vereinseigenen Homepage formulierte Hinweis ist ein kleiner, aber feiner Gruss an die beiden Stadtzürcher Klubs, die ihre Heimat seit Jahren mit den Leichtathleten teilen.

Hast du gewusst, dass...

Der letzte Sieg Winterthurs gegen den FCZ liegt schon über eineinhalb Jahre zurück: ein 2:0 im Cup-Viertelfinal. In den letzten 180 Heimspielminuten bemühte sich der FCW im Derby gegen den FC Zürich vergeblich um einen Torerfolg.

Aufgepasst auf

Brian Beyer (28) ist DER Schwerarbeiter der Mannschaft, und genau diese Eigenschaft ist im Duell mit dem angeschlagenen FCZ gefragt. Nach seiner vom Coach verordneten Pause gegen GC dürfte der Franzose heiss sein auf ein zeitnahes Comeback.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 4 Runden:

1. Arnold, Schneider beide 4,0 (4 Bewertungen)

2. Golliard, Zuffi, Sahitaj alle 4,0 (3)

3. Cueni, Citherlet beide 4,0 (1)

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Winterthur liegt in der Tabelle zwar hinter dem FCZ, von Krise spricht man derzeit dennoch nur bei den Stadtzürchern. Vier Punkte aus vier Spielen und eine 0:4-Klatsche gegen Thun entspricht gelinde gesagt nicht den Erwartungen auf dem Heerenschürli. Mehr Hintergründe? Hier erscheint das FCZ-Inside.

