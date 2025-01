Zwei Dinge, die im Abstiegskampf Mut machen: Bayern-Leihgabe Nestory Irankunda hinterlässt einen guten Eindruck und im GC-Team hat sich in den letzten Wochen eine neue Energie entwickelt.

1/5 Bayern-Talent Nestory Irankunda soll die GC-Offensive beleben. Foto: FC Bayern

Auf einen Blick GC-Neuzugang Nestory Irankunda: Australischer Flügelspieler mit spektakulärem Torjubel

Bayern München verpflichtete das Talent, leiht ihn an GC aus

Irankunda debütierte mit 15 für Adelaide, mit 18 für Australiens Nationalmannschaft Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Wenn er so spielt, wie er jubelt, dann wird GC-Neuzugang Nestory Irankunda (18) die grösste Attraktion in der Super League. Erst ein Sprint, gefolgt von einem Rad und zum Abschluss ein blitzsauberer Salto. So feierte der 18-jährige Flügelspieler seine Tore bei seinem alten Klub Adelaide United.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im Alter von 15 Jahren debütierte Irankunda für Adelaide. Mit 18 in der australischen Nationalmannschaft. Die Frage im zurückliegenden Sommer war nicht ob, sondern zu welchem Top-Klub Irankunda wechseln würde. Letztlich wurde es der FC Bayern München.

GC-Coach schwärmt von Anlagen

Aufgrund der Konkurrenzsituation beim grossen FCB und der GC-Partnerschaft mit den Deutschen, ist der Flügelspieler vor wenigen Wochen für einige überraschend in Zürich gelandet.

Da ist man ob den Fähigkeiten des 18-Jährigen ziemlich angetan. «Nes ist noch nicht der erfahrenste Spieler, aber ein unglaublich spannender Typ. In den Trainings sieht man schon, dass er für sein Alter sehr, sehr weit ist. Er ist schon Nationalspieler von Australien, das spricht für ihn. Und er hat ein Gesamtpaket, das du als offensiver Aussenspieler brauchst. Ich erhoffe mir sehr viel von ihm», sagt GC-Trainer Tomas Oral (51) vor dem Rückrundenauftakt am Samstag gegen Sion.

In der Mannschaft herrscht neue Energie

Gut möglich, dass «Nes» dann schon in der Startelf stehen wird. Zumindest darf man davon ausgehen, wenn man die Worte von Oral hört. Die richtige Dynamik würde der wirblige Flügelspieler jedenfalls mit auf den Platz bringen.

Die Hoffnungen in einen 18-jährigen Leihspieler zu stecken, wäre allerdings zu viel des Guten, das weiss auch der GC-Trainer, der noch mehr ins Schwärmen gerät, als er vom neuen Teamspirit spricht.

In der Winterpause habe sich – wohl begünstigt durch den Sieg im letzten Spiel der Vorrunde gegen den FC Basel – eine komplett neue Energie im Team entwickelt. Spezifisch: «Im Trainingslager ist echt ein richtig verschworener Haufen zusammengewachsen. Das gibt uns die richtige Kraft für die anstehenden Spiele.» Man darf gespannt sein.