FCL-Spieler Dorn und Ciganiks helfen altem Mann in Not

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

So startet man mit einer guten Tat ins neue Jahr. Luzern-Captain Pius Dorn (28) und sein Teamkollege Andrejs Ciganiks (27) halfen vor gut zehn Tagen einem alten Mann in Engelberg.

Ciganiks postet am Donnerstag in seiner Instagram-Story ein Bild eines Briefs, indem sich der Mann namens Peter B. für die Hilfe bedankt.

Nach Hause begleitet

«Wir haben uns ja vor zehn Tagen kurz vor Mitternacht kennengelernt, als das Wetter verrückt spielte und die Engelberger Strassen in einen Gletscher verwandelte», so der Mann. Mit dem Brief «möchte er sich nun herzlich für die tolle Hilfe bedanken».

«Ich trat vom Lift her in die Bahnhofstrasse hinaus und realisierte nach wenigen Schritten, dass gar nichts mehr ging. Ich musste stehenbleiben und mich auf die beiden Stöcke stützen», erinnert er sich. Aufgrund eines Unfalls sei er noch etwas angeschlagen gewesen.

Die Fussballer handeln schnell

«Darum rief ich Ihrer Gruppe zu, welche mir gerade entgegenkam, dass ich nicht mehr wüsste, wie weiter.» Die beiden Fussballer hätten schnell gehandelt: «Sie haben die Lage sofort überblickt und Ihren Begleitenden gesagt, sie sollen weitergehen, Sie würden dann bald nachkommen … Sie haben mich dann unter den Armen gepackt und heimgebracht!»

«Ich wünsche Ihnen beiden viel Glück im neuen Jahr, gute Gesundheit, Erfolg und dem FCL eine gute Saison», so Börtschi zum Schluss des Briefs. Ciganiks schreibt in seiner Story: «Immer wieder gerne, Peter», und stellt dazu einen lachenden Smiley.

