Thomas Binder ist unerwartet verstorben. Von 1979 bis 1982 spielte er für den FC Luzern. Auf dem Bild sieht man ihm in einem Panini-Album. Foto: PD/Luzerner Zeitung

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der FC Luzern trauert um Thomas Binder (†68). Der einstige Verteidiger des Innerschweizer Super-Ligisten ist am 5. Dezember unerwartet an einem Herzinfarkt verstorben, wie die «Luzerner Zeitung» am Dienstag berichtet.

Der in Walenstadt SG geborene spielte von 1979 bis 1982 insgesamt 66 Spiele in der Nationalliga A sowie 24 weitere in Cup, Ligacup und UI-Cup. In den 90 Spielen für Luzern gelangen ihm fünf Tore.

In der erfolgreichsten seiner drei Saisons in der höchsten Liga qualifizierte sich der FCL als Aufsteiger für die Finalrunde der besten sechs. Trainiert wurde das aus Halbprofis bestehende Team damals von Paul Wolfisberg (†2020). Der Luzerner Aufstiegstrainer trainierte ab 1981 während fünf Jahren die Schweizer Nati.