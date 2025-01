Ende Saison ist Schluss: Stefan Horisberger legt seine Schiedsrichtertätigkeit im Schweizer Spitzenfussball nieder. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Stefan Horisberger hat sich entschieden, per Ende Saison 2024/25 als Spitzenschiedsrichter zurückzutreten. Der 36-Jährige hat in den letzten neuneinhalb Jahren insgesamt über 150 Spiele in der Super League und Challenge League geleitet. Hinzu kommen 24 Cup-Partien.

Der Entscheid, im Sommer 2025 die Karriere als Schiedsrichter in der Swiss Football League zu beenden, sei über längere Zeit gereift, lässt sich Horisberger in einer Mitteilung des Verbandes zitieren: «Es hat sich für mich eine neue berufliche Perspektive eröffnet.» Horisberger wird für die SBB arbeiten.

Der Berner Oberländer wird dem Schiedsrichterwesen erhalten bleiben. Er soll weiterhin als Coach für junge, talentierte Schiedsrichter tätig sein. «Es werden sehr viele tolle Erinnerungen an Begegnungen auf und neben dem Platz bleiben.»

