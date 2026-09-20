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«Bin froh, dass ich jetzt ein A-Nati-Spieler bin»
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Boteli über Nominierung:«Bin froh, dass ich jetzt ein A-Nati-Spieler bin»

«Ich bin kein kleiner Junge»
Sion-Shootingstar Boteli macht Nati-Ansage

Mit 13 Saisontoren hat sich Sion-Star Winsley Boteli (20) ins Nati-Aufgebot von Murat Yakin gespielt. Schon am Montag geht es für den Genfer ins Trainingslager nach Belek, wo er sich im Team beweisen will.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Winsley Boteli hat mit der Nati grosse Ziele.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sion-Stürmer Winsley Boteli erstmals im Nati-Aufgebot für Nations-League-Spiele
  • Der 20-Jährige erzielte diese Saison bereits 13 Tore wettbewerbsübergreifend
  • Boteli reist am Montag mit der Nati ins Trainingslager nach Belek
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Er ist eine der Attraktionen der Super League: Sion-Stürmer Winsley Boteli. Der 20-Jährige hat diese Woche das Aufgebot von Nati-Trainer Murat Yakin für die Nations-League-Partien erhalten.

Das hat er sich auch verdient. Allein in dieser Saison konnte der Genfer wettbewerbsübergreifend 13 Mal einnetzen. Obwohl er am Samstag gegen den FCZ blass blieb, zog er alle Augen auf sich. Immerhin verwandelte er den Penalty zum 1:1 und sorgte so dafür, dass Sion trotz langer Unterzahl den Punkt mitnehmen konnte. Nach einer Stunde hiess es für ihn dann aber Feierabend.

Erstes Aufgebot für Boteli

Während seine Teamkollegen jetzt erst einmal ein paar Tage frei machen können, ehe sie wieder mit dem Training beginnen, geht es für Boteli Schlag auf Schlag. Bereits am Montag fliegt er gemeinsam mit der Nati ins Trainingslager in die Türkei nach Belek.

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Dass Boteli derzeit der Mann der Stunde ist, geht auch an Sion nicht spurlos vorbei. Um ihn zu schützen, dürfen in der Interviewzone nur drei Fragen an den 20-Jährigen gestellt werden. Blick fragt nach dem Spiel nach, wie er sich nach dem Aufgebot fühlt: «Ich bin sehr glücklich. Ich bin froh, dass ich jetzt ein A-Nati-Spieler bin.»

Viele Ziele

Darauf ausruhen will Boteli aber nicht: «Ich bin kompetitiv. Ich habe viele Ziele.» Vorerst sei er aber darauf bedacht, sich schnellstmöglich ins Team zu integrieren. Einen ersten Schritt dafür leistet er schon, indem er seine zukünftigen Mitspieler lobt: «Mit guten Spielern kannst du nur besser werden.»

Das Tor gegen den FCZ habe ihm jetzt nochmals einen Boost gegeben: «Es hängt davon ab, was der Trainer der Nationalmannschaft macht. Ich bin offen für alles. Ich will spielen! Ich will zeigen, dass ich mit diesen Spielern spielen kann.» Zum Schluss gibt sich Boteli selbstbewusst: «Ich bin kein kleiner Junge, der in der Schweiz spielt. Ich bin Winsley Boteli.»

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
8
16
22
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
6
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
7
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
8
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
-5
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
10
FC Thun
FC Thun
8
-9
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
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