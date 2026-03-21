Schlusslicht Winti kann den Ligaerhalt wieder aus eigener Kraft schaffen, zittert aber um einen der formstärksten Spieler. Hier gehts zum Inside.

Stefan Kreis Reporter Fussball

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Das Zittern um Nishan Burkart. Beim 2:1-Sieg ist der pfeilschnelle Offensivspieler Man of the Match, ein Tor, ein Assist, dann muss er mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Reichts für das Spiel gegen den FCB? «Er hat einen Teil der Einheiten mitgemacht, ich hoffe, wir kriegen ihn bis zum FCB-Spiel wieder hin», sagt Coach Patrick Rahmen. Darauf angesprochen, dass Burkart im Spiel gegen Luzern nur deshalb getroffen habe, weil er keine Zeit zum überlegen hatte, antwortet Rahmen: «Entscheidend ist die Überzeugung, dann hängt es auch wieder an. Nishan hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er es kann.» Vor dem Luzern-Spiel hatte der 26-Jährige mehrere Top-Chancen versiebt.

Die grosse Frage

Schafft Winti erneut die Wunder-Wende? Seit Monaten wird der Tabellenletzte abgeschrieben, nun wittert der FCW auf einmal wieder Morgenluft. In der letzten Saison holte man in den neun Spielen sechs Siege und zwei Unentschieden, nun liegt man acht Runden vor Schluss fünf Zähler hinter GC. Bei zwei noch verbleibenden Direktduellen könnte Winti den Barrageplatz aus eigener Kraft noch erreichen.

Gesagt ist gesagt

«Haben gegen den FCB ein klares Chancenplus gehabt.» Beim letzten Duell gegen Basel auf der Schützenwiese gewinnen die Bebbi mit 2:1, wissen hinterher aber nicht warum. Weil der FCW die bessere Mannschaft ist und zig Hochkaräter versiebt. «Wir müssen effizienter werden», sagt Patrick Rahmen. Optimistisch stimmt den Winti-Trainer, dass sich seine Mannschaft Chancen erarbeite.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Mühl, Arnold, Lüthi; Rohner, Kasami, Cueni, Sidler; Golliard, Burkart; Hunziker.

Wer fehlt?

Diaby, Durrer, Stillhart (alle verletzt). Burkart (fraglich).

Neben dem Platz

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist trotz Abstiegskampf top. Am Freitag duellieren sich die älteren Spieler mit den jüngeren, es wird viel gelacht. «Manchmal muss man dem Team eine Viertelstunde geben, damit man zusammen lachen kann. Wichtig ist aber auch, dass wir gewissenhaft arbeiten. Wir müssen einen guten Mix finden», sagt Patrick Rahmen.

Hast du gewusst, dass...

... der FCW nach Eckbällen die drittgefährlichste Mannschaft der Liga ist? Neun Tore erzielte die Rahmen-Elf, nur Servette (13) und der FC Basel (10) kommen auf mehr. Der FCB hingegen kassierte in dieser Saison anteilig die meisten Gegentore nach Eckbällen (21%), während der FCW mit 8% die wenigsten hinnehmen musste.

Aufgepasst auf

Andrin Hunziker. Der FCB-Leihspieler war an drei der letzten vier Winti-Tore direkt beteiligt und steht nun bei insgesamt 13 Skorerpunkten. Damit ist der 23-jährige Schweizer an insgesamt 38 Prozent aller 34 FCW-Tore direkt beteiligt. Ein Wert, den in dieser Super-League-Saison anteilig nur FC Basels Xherdan Shaqiri übertrifft (44 Prozent).

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 30 Runden:

Lüthi 4,0 Kapino 4,0 Kasami 3,9

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Piccolo wird das Spiel leiten, ihm stehen mit Marco Zürcher und Noel Lötscher zwei Assistenten zur Seite. Im VAR-Room sitzt Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Der FC Basel ist neben Thun das einzige Team, gegen welches der FC Winterthur in der Super League sieglos ist. In bislang 12 Duellen gab es zwei Remis und 10 Niederlagen. Die letzten fünf Duelle gingen alle an den FCB mit einem Torverhältnis von 18:2. Hier gehts zum FCB-Inside.

31 Runde

Sa., FCZ – Thun, 18 Uhr

Sa., Servette – GC, 18 Uhr

Sa., Sion – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., Winterthur – Basel, 14 Uhr

So., Luzern – Lausanne, 16.30 Uhr

So., YB – Lugano, 16.30 Uhr