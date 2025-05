1/4 Varol Tasar fällt schon wieder mit einem Kreuzbandriss aus. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Schwerer Dämpfer für Yverdon im Endspurt der Saison – und im Abstiegskampf: Offensivspieler Varol Tasar (28) erlitt nach Blick-Informationen beim Spiel gegen Sion (1:1) einen Kreuzbandriss. Und das kurz vor dem Abstiegsgipfel gegen GC am Mittwoch (20.30 Uhr).

Es ist der zweite Kreuzbandriss innert kurzer Zeit für den Deutsch-Türken. Im letzten Jahr verpasste Tasar zwischen März und November insgesamt 29 Partien der Waadtländer. Am 30. November (16. Spieltag) kehrte er gegen Luzern (0:1) auf den Platz zurück, schoss in seither 18 Ligaspielen zwei Tore – in den letzten beiden Runden gegen St. Gallen (1:1) und eben Sion, wo er sich verletzte.

3:03 Yverdon – FC Sion 1:1: Bouchlarhem verblüfft mit Weltklasse-Tor

Seine in den letzten Spielen unter Beweis gestellte Torgefahr hätte der abstiegsgefährdete Klub in den letzten drei Runden der Meisterschaft gut gebrauchen können. Nach dem Auswärtsspiel in Zürich folgen der Gastauftritt in Winterthur (17. Mai) und zum Abschluss das Heimspiel gegen den FCZ (22. Mai).

