Florian Raz Reporter Fussball

Hallo Klubführung, bitte einmal Verstärkung! So lässt sich der Auftritt von Ricardo Moniz (60) nach dem 0:1 im Klassiker gegen den FC Basel zusammenfassen. «Ist das Transferfenster noch offen?», fragt der Trainer des FC Zürich rhetorisch, als Blick von ihm wissen will, ob er nach den vielen Abgängen im Winter noch auf Zugänge hofft. Dann setzt er einen drauf: «Ich kann nur beten, dass noch etwas passiert.»

Es ist tatsächlich ein eindrücklicher Aderlass, den die Zürcher derzeit erleben. Auch wenn einer der ehemaligen FCZ-Spieler am Sonntag irgendwie doch im Letzigrund auftaucht. Aber halt nur auf den Bildschirmen in den Logen des Stadions. Via Fernsehübertragung erklärt Antonio Marchesano (34) dort noch einmal, warum er nach seinen neun Zürcher Jahren so abrupt nach Yverdon weitergaloppiert ist.

Die Spieler wechseln vom FCZ in den Abstiegskampf

Der ehemalige FCZ-Spielmacher spielt jetzt freiwillig in der Waadt gegen den Abstieg statt mit Zürich um die Meisterrunde. Und er ist ja nicht der einzige, den es in den Tagen vor dem Aufeinandertreffen mit dem FC Basel fortgezogen hat. Weg vom Home of FCZ, rein in den Kampf um den Ligaerhalt.

Nikola Katic (28) sieht im Wechsel zum Letzten der zweiten Liga Englands offenbar einen Aufstieg. Und dann ereilt Moniz kurz vor dem Anpfiff auch noch die Nachricht, dass sich Nemanja Tosic (28) eine Luftveränderung wünscht und per sofort zu Deportivo La Coruña wechselt. Also in den Abstiegskampf in der zweiten Liga Spaniens.

Nun hat der Serbe bislang in Zürich keine grossen Stricke zerrissen. Aber wenn vor einem Spiel gegen Basel neben Katic auch noch die Innenverteidiger Lindrit Kamberi (25) und Daniel Denoon (21) gesperrt sowie Mirlind Kryeziu (28) verletzt ausfallen? Da hätte Moniz dann schon gerne neben Mariano Gomez (25) noch einen zweiten gelernten Abwehrspieler aufgestellt.

Tosic wollte von sich aus weg – wie Katic und Marchesano

Aber auch das kann er sich abschminken. «Er kam von sich aus auf uns zu, weil er nicht zufrieden war mit seiner Entwicklung», sagt FCZ-Präsident Ancillo Canepa (71) über Tosics Wechsel, «wir hoffen, dass er dort Spielpraxis sammeln kann.»

So stellt Moniz gegen Basel eine Art letztes Aufgebot zusammen. Dieses liest sich so abenteuerlich, dass selbst der Trainer des Gegners ratlos ist, als er die Spielerliste des FCZ sieht. «Wir haben gesehen, da ist nur ein Verteidiger drauf», sagt Fabio Celestini (49). Und stellt fest: «Schwierig, daraus eine Mannschaft zu basteln.»

Moniz gelingt dieser Aufgabe allerdings ganz gut. In der ersten Halbzeit sind seine Zürcher sogar besser als der FCB. Trotzdem gewinnen die Basler das Spiel. Für Moniz ein klares Zeichen, dass es seinem Team an Qualität fehlt.

«Die Spiele gewinnst du vorne und hinten», sagt er mit Blick auf den kläglich verschossenen Penalty von Mounir Chouiar (26). Und mit Hinweis die Art und Weise, wie seine Spieler beim Freistoss zum 0:1 agieren: «Mit Katic oder Kryeziu waren wir in solchen Situationen nicht so anfällig.»

Zu wenig für die Ansprüche des FCZ

Nicht einmal der eigentlich vernünftige Auftritt seiner Spieler mag Moniz über die Niederlage hinwegtrösten. «Die Art und Weise war okay. Aber es ist nicht gut genug für die Ansprüche des FCZ», stellt er nüchtern fest.

Darum sein Ruf nach Verstärkungen. Und wenn die Rauchzeichen aus der Klubführung nicht in die Irre führen, darf Moniz auf Zugänge hoffen. Ein bis zwei neue Spieler sollen in den kommenden Tagen in Zürich vorgestellt werden.

Fest steht, dass Daniel Denoon am Donnerstag im Kantonsderby in Winterthur wieder einsetzbar ist. Der 20-Jährige hat seine Gelb-Rot-Sperre am Sonntag verbüsst. Mit ihm hat Moniz dann schon mal doppelt so viele Innenverteidiger zur Verfügung wie gegen den FCB.

