1/7 Den schwach getretenen Penalty von Mounir Chouiar hält FCB-Goalie Marwin Hitz problemlos. Foto: keystone-sda.ch

Florian Raz Reporter Fussball

Das birgt Zoff-Potenzial: Nach einer halben Stunde hat der FC Zürich die grosse Chance, gegen den FC Basel in Führung zu gehen. Leon Avdullahu foult Jahnoah Markelo. Schiedsrichter Fedayi San entscheidet zurecht auf Elfmeter. Mounir Chouiar (26) schnappt sich den Ball – und scheitert mit einem schwachen Abschluss an Marwin Hitz (37).

Das allein ist schon ärgerlich aus Zürcher Sicht. Aber alles ist noch schlimmer. Nach dem Spiel (1:0-Sieg des FCB) kommt nämlich heraus: Das war ein klarer Fall von Penalty-Klau im eigenen Team! «Steven Zuber stand auf der Liste», erklärt Ricardo Moniz, «er hätte sich den Ball nehmen müssen.» Warum trotzdem Chouiar geschossen hat? Für den FCZ-Trainer ein Rätsel: «Ich weiss es nicht.»

«Er wollte unbedingt schiessen»

Also geht die Frage an Steven Zuber. Warum hat er den Elfmeter einfach so widerstandslos seinem Teamkollegen überlassen? «Er wollte unbedingt schiessen», sagt der 33-jährige Neo-FCZler nach dem Spiel zu Blick. Und nimmt Chouiar danach in Schutz: «Den nächsten macht er sicher rein.»

Wobei fraglich ist, ob es für Chouiar in naher Zukunft einen weiteren Anlauf aus elf Metern geben wird. Trainer Ricardo Moniz jedenfalls macht kein Geheimnis daraus, was er von der Aktion seiner Nummer 23 hält: gar nichts. «Ihr kennt mich», sagt er vor den Medien: «Natürlich ärgere ich mich darüber.»

FCZ-Captain Yanick Brecher stellt sich unmittelbar nach Spielschluss zwar noch schützend vor Chouiar: «Natürlich ist es ärgerlich, wenn man so eine Chance vergibt. Aber kein Vorwurf an Mounir.» Aber die Nachbesprechung des Spiels dürfte für den linken Flügel trotzdem ungemütlich werden.

