DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
St. Gallens Vogt trifft gegen Winti herrlich per Volley

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie St. Gallen – Winterthur (5:0).
Publiziert: 00:00 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Highlights des 3. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Winterthur
FC Winterthur
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?