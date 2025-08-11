DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Die Highlights der Partie Lugano – Basel (3:1)
Highlights im Video
Dieses freche Ajeti-Tor nützt dem FCB in Lugano nichts
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Lugano – Basel (3:1).
Publiziert: vor 29 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 3. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:56
Highlights im Video
Ibayis Ausgleich gegen den FCL ist eine Augenweide
3:56
Highlights im Video
St. Gallens Vogt trifft gegen Winti herrlich per Volley
2:28
Rapperswil – Yverdon 0:3
Marchesano trifft per Doppel-Pfosten
In diesem Artikel erwähnt
Super League
FC Basel
FC Lugano
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...