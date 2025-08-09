DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Dieci Challenge League
Challenge League: Highlights Rapperswil – Yverdon (0:3)
Rapperswil – Yverdon 0:3
Ganz genau gezielt – Marchesano trifft per Doppel-Pfosten
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Rapperswil – Yverdon (0:3).
Publiziert: vor 11 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...