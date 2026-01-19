DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Mall sucht Ball – FCZ-Ausgleich ist Slapstick pur

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Servette FC – FC Zürich. (1:1).
Publiziert: 00:04 Uhr
Kommentieren
Die Highlights des 20. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
Servette FC
Servette FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen