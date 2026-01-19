DE
Highlights im Video
Sions Chipperfield trifft gegen Ex-Klub Basel – und jubelt nicht

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Basel – FC Sion (1:1).
Publiziert: 00:04 Uhr
|
Aktualisiert: 00:12 Uhr
FC Basel
FC Basel
