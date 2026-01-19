DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Die Highlights der Partie GC – Thun (1:3)
Highlights im Video
GC-Abels wird von Thuns Rastoder vorgeführt
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie GC – FC Thun (1:3).
Publiziert: 00:04 Uhr
|
Aktualisiert: 00:11 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 20. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:38
Highlights im Video
Mambwas Einsteigen gegen Traoré bringt YB zu Fall
3:34
Erstes Spiel nach Eklat
Doppelpacker Behrens brilliert mit Traumtor
In diesem Artikel erwähnt
Super League
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen