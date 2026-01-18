DE
FR
Abonnieren

Erstes Spiel nach Eklat
Doppelpacker Behrens brilliert mit Traumtor

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Luzern – FC Lugano. (2:5).
Publiziert: vor 26 Minuten
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Luzern
FC Luzern
FC Lugano
FC Lugano
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen