Highlights im Video
Dieser Servette-Penalty bringt die Espen zum Kochen

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie St. Gallen – Servette (2:4).
Publiziert: 00:06 Uhr
Die Highlights des 21. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
