Highlights im Video
Schubser gegen GC-Captain vor Lausannes Tor gibt zu reden

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Lausanne – GC (1:1).
Publiziert: vor 16 Minuten
Die Highlights des 21. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
