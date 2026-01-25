DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Grbic-Ellbogenschlag kostet Luzern den Sieg

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Sion – FC Luzern (1:1).
Publiziert: vor 18 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 21. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Luzern
FC Luzern
FC Sion
FC Sion
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen