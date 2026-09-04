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Brack Super League
Super League: Highlights der Partie Basel – Sion (1:2)
Highlights im Video
Boteli hämmert den Ball in den Basler Netzhimmel
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Basel – FC Sion (1:2).
Publiziert: vor 45 Minuten
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