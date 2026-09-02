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Highlights im Video
Fassnacht kombiniert sich zum 100. Super-League-Tor

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Zürich – BSC Young Boys (2:4).
Publiziert: 00:01 Uhr
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Die Highlights des 6. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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