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Brack Super League
Super League: Highlights der Partie FCZ – YB (2:4)
Highlights im Video
Fassnacht kombiniert sich zum 100. Super-League-Tor
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Zürich – BSC Young Boys (2:4).
Publiziert: 00:01 Uhr
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Fassnacht kombiniert sich zum 100. Super-League-Tor
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