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Dieci Challenge League
Challenge League: Highlights der Partie Wil – Aarau (2:2)
Highlights im Video
Remis in Wil – Goalie-Patzer kostet Aarau den Sieg
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Wil – FC Aarau (2:2).
Publiziert: 10:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 56 Minuten
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Die Highlights des 6. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:19
Highlights im Video
Remis in Wil – Goalie-Patzer kostet Aarau den Sieg
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