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Highlights im Video
Ball überquert Linie um Millimeter – FCL feiert spät

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Luzern – FC Vaduz (2:1).
Publiziert: vor 24 Minuten
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Die Highlights des 6. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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