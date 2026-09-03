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Super League: Highlights der Partie Luzern – Vaduz (2:1)
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Ball überquert Linie um Millimeter – FCL feiert spät
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Luzern – FC Vaduz (2:1).
Publiziert: vor 24 Minuten
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