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Highlights im Video
Auch glücklicher Penalty kann nächste FCB-Heimpleite nicht verhindern

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Basel – FC St. Gallen (1:3).
Publiziert: 00:00 Uhr
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Die Highlights des 9. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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