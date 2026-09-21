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SL: Die Highlights der Partie Basel – St. Gallen (1:3)
Highlights im Video
Auch glücklicher Penalty kann nächste FCB-Heimpleite nicht verhindern
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Basel – FC St. Gallen (1:3).
Publiziert: 00:00 Uhr
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