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Super League: Die Highlights der Partie Luzern – GC (5:1)
Highlights im Video
Blitzstart und Mikolajewski-Hattrick stürzen GC weiter in die Krise
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Luzern – GC (5:1).
Publiziert: 00:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
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