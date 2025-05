1/8 Mitchell van der Gaag ist der neue FCZ-Trainer. Foto: FC Zürich

Darum gehts Mitchell van der Gaag bringt viel Trainererfahrung zum FCZ

Van der Gaag überlebte 2013 einen Herzstillstand während eines Spiels

Der 53-jährige Holländer sorgte mit einem Lamborghini-Auftritt für Aufregung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Wenige Tage nach der überraschenden Trennung von Ricardo Moniz (60) präsentiert der FC Zürich dessen Nachfolger auf der Trainerposition. Es wird mit Mitchell van der Gaag (53) erneut ein Holländer. Zuletzt war van der Gaag während drei Jahren Assistent von Star-Trainer Erik ten Hag, bringt aber von Stationen davor bereits viel Erfahrung als Cheftrainer bei eher kleineren Vereinen mit.

Seine Trainerkarriere lancierte der ehemalige Innenverteidiger 2008 nach zuvor 18-jähriger Spielerkarriere beim portugiesischen Verein CS Maritimo, bei dem er früher während fünf Jahren selbst als Spieler unter Vertrag stand. Zunächst trainierte van der Gaag eineinhalb Jahre lang die zweite Mannschaft, bevor er zum Coach der Profi-Mannschaft befördert wurde. 2012 folgte schliesslich der Wechsel innerhalb Portugals zum Zweitligisten Belenenses, mit dem er anschliessend den Aufstieg in die höchste Liga schaffte.

Herzstillstand während Spiels

Seine Zeit dort endete wenig später aufgrund eines gesundheitlichen Zwischenfalls. Im September 2013 brach van der Gaag während eines Spiels gegen seinen Ex-Klub Maritimo auf der Trainerbank zusammen – Herzstillstand. «Sein Herz blieb stehen. Er war tot», wird sein früherer Goalie Matt Jones in «The Athletic» zitiert. Das Spiel wurde sofort unterbrochen, der Trainer mittels Defibrillator wiederbelebt.

Gemäss Jones wurde die Mannschaft erst später informiert, dass van der Gaag bereits in der Vergangenheit Herzprobleme hatte und aufgrund einer schweren Herzerkrankung einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen hatte, der ihm nun das Leben rettete. Nach dem Vorfall legte van der Gaag auf Rat des medizinischen Personals eine Pause ein, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren.

Arbeitete mit Ronaldo zusammen

Knapp eineinhalb Jahre später kehrte der heute 53-Jährige ins Fussball-Business zurück und stand in Zypern bei Ermis Aradippou rund einen Monat an der Seitenlinie, bevor er ab Sommer 2015 während sechs Jahren diverse Vereine (Eindhoven, Excelsior Rotterdam, NAC Breda, Ajax II) in seinem Heimatland trainierte. In Amsterdam traf van der Gaag auf Erik ten Hag und wurde schliesslich in der Saison 2021/22 zum Assistenten des Star-Trainers bei der ersten Mannschaft ernannt.

Danach folgte er seinem Landsmann in die Premier League zu Manchester United. In seiner dortigen Zeit von 2022 bis 2024 holte er mit den Red Devils den englischen Ligacup (2023), den FA Cup (2023) und nahm in der Champions League teil. Zusammen mit ten Hag trainierte er in England zudem Weltstars wie Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Raphael Varane, Marcus Rashford oder Christian Eriksen.

Lamborghini-Auftritt sorgte für Schlagzeilen

Genau diesen Stars stahl van der Gaag im Sommer 2022 die Show, als er in einem spektakulären schwarzen Lamborghini mit geschätztem Neu-Wert von 200'000 Euro das Trainingsgelände in Carrington verliess. Der Auftritt im Luxusauto sorgte vor allem bei den United-Fans für Schlagzeilen.

1:05 Assistent mit Lamborghini: Mit diesen Boliden fahren die United-Stars ins Training

«Mich würde mal interessieren, was wir unseren Trainern zahlen», «Der Assistent-Trainer fährt das beste und teuerste Auto», «Ich bin in Lachen ausgebrochen, als ich den Co-Trainer darin gesehen habe» und «Das Geld von Manchester United ist einfach anders», lauteten die spöttischen Kommentare unter einem viralen Video.

Van der Gaag spricht fünf Sprachen fliessend

Van der Gaag stellt sich normalerweise jedoch nicht gerne in den Vordergrund und beschreibt sich selbst als eher ruhiger Typ. Auch von seinen Ex-Spielern wird der Trainer zwar als eher ruhig bezeichnet, er hätte jedoch immer klar gesagt, was er von jedem erwartet. «Vom ersten Tag an waren seine Kommunikationsfähigkeiten und sein positives Auftreten eine seiner grössten Stärke. Er konnte sehr gut mit verschiedenen Charakteren und Persönlichkeiten umgehen», sagt etwa Jones über seinen ehemaligen Coach bei Belenenses.

Entgegen kommt van der Gaag dabei auch seine Mehrsprachigkeit. Fünf Sprachen spricht der Holländer, der nahe der deutschen Grenze in Zutphen aufgewachsen war, fliessend: Holländisch, Englisch, Portugiesisch, Französisch und Spanisch. Er mag es gemäss eigenen Angaben auch, in verschiedene Umgebungen einzutauchen und unterschiedliche Kulturen kennenzulernen.

Gutes Gespür für junge Spieler

Van der Gaag wuchs in einem sportlichen Umfeld auf. Sein Vater Wim war einer der ersten holländischen Profi-Fussballer und wurde später ein bekannter Sportkommentator. Seit 1997 ist der 53-Jährige mit Isabelle Gisbers verheiratet, der Tochter des holländischen Radsporttrainers Jan Gisbers (84). Seine Ehefrau lebt mit den gemeinsamen vier Kindern (zwei Töchter, zwei Söhne) immer noch in Portugal, weil die beiden Söhne Jordan und Luca in den unteren portugiesischen Ligen Fussball spielen.

Bei ehemaligen Weggefährten gilt van der Gaag weiter als sehr offen und ehrgeizig, jedoch mit dem richtigen Gespür für seine Spieler, was insbesondere bei seiner Arbeit mit jungen Spielern immer gut ankam. Davon könnte nun vor allem auch der FCZ profitieren, der sich auf die Entwicklung seiner Nachwuchsspieler konzentrieren möchte.

Und auch van der Gaag weiss, was er bei seiner angestrebten Rückkehr auf den Chef-Trainerposten mit den Zürchern erreichen will: Mit seinem Ballbesitz- und Angriffs-Fussball in der kommenden Saison mindestens in die Top 6 kommen. Ob das klappen wird, wird sich zeigen.