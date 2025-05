Falsches Spiel mit Moniz

1/2 Rauswurf beim FCZ: Mit Trainer Ricardo Moniz wurde ein falsches Spiel gespielt. Foto: keystone-sda.ch

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Noch Ende April fabulieren die FCZ-Bosse Ancillo Canepa und Milos Malenovic, der Klub sei trotz des Falls in die Abstiegsrunde «auf einem super Weg». Einen Monat später ziehen sie fünf Tage nach Saisonende doch noch die Reissleine und stellen Trainer Ricardo Moniz vor die Tür.

Sein sportlicher Leistungsausweis ist durchzogen. Vor einem Jahr schaffte er dank einer Siegesserie den Einzug in die Europacup-Quali, in der Vorrunde führte er den FCZ mit pragmatischem Fussball zwischenzeitlich an die Tabellenspitze. Nach einem neuerlichen Umbau des Teams im Winter schaffte er es zwar, das Team wieder zu stabilisieren, ehe mit dem Fall in die Abstiegsrunde das Saisonziel doch verpasst wurde.

Dennoch ist der Holländer ein Bauernopfer. Seine Entlassung vor allem eines: ganz schlechter Stil. Denn Moniz, der mit dem Ruf eines schwierigen Charakters im Herbst 2023 nach Zürich gekommen war, zeigte sich als äusserst loyaler Angestellter. Nicht nur akzeptierte er die unzähligen Personalentscheide, die ihm die Chefetage aufzwang. Er verteidigte sie sogar noch in der Öffentlichkeit.

Direkt nach dem Fall unter den Strich stellte sich Präsident Ancillo Canepa für eine erste Einschätzung. Aber als es darum gegangen wäre, etwas ausführlicher über die verpassten Saisonziele zu sprechen, zogen sich die Chefs ins Schneckenhaus zurück. Während sie im klubeigenen Podcast weichgespülte Fragen des eigenen Kommunikationschefs beantworteten, stellte sich Moniz Spiel für Spiel den kritischen Fragen der Medien. Und sogar den Fans der Südkurve, als diese vor dem Derby im Training auftauchten.

Dass der 60-Jährige als Dank dafür am Dienstag via Medien erfahren muss, dass die Bosse den Daumen über ihn gesenkt haben, ist der Gipfel der Peinlichkeit. Es passt zum jämmerlichen Bild, das der FCZ im Frühjahr 2025 abgibt.