Holländer wird Moniz-Nachfolger beim FCZ

1/5 Unterschreibt für zwei Jahre in Zürich: Mitchell van der Gaag.

Nicolas Horni Sportredaktor

Erst am letzten Dienstag stellte der FC Zürich Trainer Ricardo Moniz vor die Tür. Nun haben die Zürcher bereits einen Nachfolger gefunden: Es wird der Holländer Mitchell van der Gaag. Das gibt der Klub am Samstagnachmittag bekannt. Er unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027.

Der 53-Jährige war zuletzt Assistent von Erik ten Hag bei Ajax Amsterdam und später bei Manchester United. Seine Trainerkarriere lancierte er im Jahr 2008 in Portugal bei CS Maritimo. Über Belenenses, Ermis Aradippou und später mehreren Klubs in Holland landete er schliesslich in der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam. Von 2021 bis 2024 war er Assistent von Erik ten Hag – zuerst ein Jahr bei Ajax Amsterdam, später dann zwei Jahre bei Manchester United. Nach ten Hags Entlassung in England musste auch van der Gaag den Hut nehmen. Nun folgt er diesem nicht zu an dessen neuen Arbeitsort in Leverkusen, sondern geht seinen eigenen Weg.

«Absoluter Wunschkandidat»

«Mitchell war unser absoluter Wunschkandidat! Wir sind deshalb sehr glücklich, dass wir einen derart erfahrenen und kompetenten Cheftrainer verpflichten konnten, der unseren eingeschlagenen Weg weiterführen kann», lässt sich FCZ-Präsident Ancillo Canepa in der Medienmitteilung zitieren.

«Ich denke, Zürich ist ein Traditionsverein. Es ist ein guter Klub, mit tollen Fans. Ich denke, die Schweizer Liga ist sehr wichtig für junge Spieler», erklärt van der Gaag seine Beweggründe für seine Unterschrift beim FCZ. «Ich hatte gute Meetings mit Milos. Sie haben von Anfang an gezeigt, dass sie wirklich interessiert sind. Ich hatte ein super Gefühl, als ich den Klub und die Stadt gesehen habe. Ich will mich auf die Entwicklung der jungen Spieler konzentrieren – und da haben wir uns gefunden.»

Er wolle einen Ballbesitz- und Angriffsfussball spielen lassen – und damit in der kommenden Saison mindestens in die Top-6 kommen. Van der Gaag wird am Montag, 16. Juni, offiziell vorgestellt.