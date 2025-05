Knall in Zürich – trotz «super Weg»

1/6 Ricardo Moniz muss beim FCZ gehen. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts FCZ trennt sich von Trainer Ricardo Moniz nach verkorkster Saison

Assistenztrainer Alessandro Riedle reicht ebenfalls seine Kündigung ein

Burim Kukeli soll das Traineramt der U21 übernehmen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tobias Wedermann Fussballchef

Knall auf dem Heerenschürli! Nach Blick-Infos trennt sich der FCZ per sofort von Trainer Ricardo Moniz (60). Es ist die Folge einer verkorksten Saison, in der die Zürcher den angestrebten Platz in den Top 6 verpasst haben.

Dabei hatten die FCZ-Verantwortlichen um Präsident Ancillo Canepa (72) und Sportchef Milos Maloneovic (40) vor einigen Wochen nach dem Verpassen der Championship Group noch betont, «auf einem super Weg» zu sein.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Ich schätze Ricardo als sehr akribischen Trainer, der Talente entwickeln kann. Es war richtig, mit ihm weiterzuarbeiten letzte Saison», liess Malenovic zudem im klubeigenen Podcast verlauten. «Nächste Saison wird definitiv viel ruhiger geplant. Wir wissen, was wir im eigenen Stall haben. Es wird nicht einen Umbruch geben wie im letzten Winter», so der FCZ-Sportchef.

Moniz glaubte an Verbleib

Kein Wunder, war Moniz selbst nach dem letzten Saisonspiel gegen Yverdon (2:3) davon ausgegangen, auch in der kommenden Saison beim FCZ an der Seitenlinie zu stehen. «Natürlich komme ich zurück! Ich bin mit Herzblut dabei und habe noch einen Vertrag für ein Jahr», so der Niederländer.

Nun muss Moniz nach etwas mehr als einem Jahr im Amt trotzdem gehen. Es ist allerdings nicht der einzige Abgang im FCZ-Staff. Auch Assistenztrainer Alessandro Riedle (33) hat nach Blick-Infos seine Kündigung eingereicht.

Auch Wechsel in der U21

Zu personellen Veränderungen kommt es auch in der Zürcher U21. Nachdem das Nachwuchsteam am letzten Spieltag gerade noch den Abstieg aus der Promotion League hatte verhindern können, soll nun Burim Kukeli (41) das Traineramt übernehmen. Der ehemalige FCZ-Profi war bis Februar 2024 als Co-Trainer beim Stadtrivalen GC tätig gewesen.

Bislang wurde die U21 von Dennis Hediger (38) gecoacht. Dieser könnte nun ein Kandidat für die Nachfolge von Moniz sein.