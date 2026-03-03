Viel Selbstkritik beim FC Lugano. Kommts besser gegen Sion? Ezgjan Alioski könnte besonders heiss sein. Das Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lugano empfängt Sion am 4. März im Cornaredo-Stadion

700 Fans gewinnen Gratis-Tickets durch ein Online-Quiz

Alioski traf fünf Mal gegen Sion, Einsatz für Mittwoch ist fraglich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die News zum Wochenstart

Das Spiel gegen Sion steht voll im Zeichen des Hauptsponsors der Tessiner. Bereits zum dritten Mal findet im Cornaredo der «Lugano’s Plan B Match» statt. Davon profitieren auch die Fans. 700 Fans sind im Rahmen eines Online-Quiz zu kostenlosen Tickets gekommen. Während des Abends sind zudem für alle Fans im Stadion besondere Aktivitäten und Überraschungen geplant, darunter mehrere Fotoboxen im Stadion.

Die grosse Frage

Kehrt Kevin Behrens zum Torerfolg zurück? Der Deutsche ist richtig stark ins neue Jahr gestartet. Im Februar liess er allerdings etwas nach. Nur ein Treffer gelang ihm. Nun hat ein neuer Monat begonnen. Ob ihm der März mehr Glück bringt?

Gesagt ist gesagt

«Es ist meine Verantwortung», sagte Mattia Croci-Torti nach dem enttäuschenden Spiel im Letzigrund. Damit nahm er die Schuld für die Pleite voll auf sich. «Es ist nicht möglich, die Herangehensweise an die Partie so zu vermasseln wie gegen GC. Auf einem Platz, der kein Kurzpassspiel zuliess, fehlten körperliche Präsenz, Aggressivität und Präzision: In den ersten Minuten haben wir etwa zehn Bälle verloren.» Gegen Sion wollen es die Tessiner besser machen.

Mögliche Aufstellung

Saipi; Kelvin, Papadopoulos, Mai; Zanotti, Grgic, Bislimi, Cimignani; Steffen, Dos Santos; Behrens.

Wer fehlt?

Cassano, Marques (beide verletzt). Alioski (fraglich).

Hast du gewusst, dass...

Lugano in den letzten vier Spielzeiten nur einmal in zwei aufeinanderfolgenden Partien kein Tor erzielte: Dies war im Februar/März 2025 (2 Spiele). Sion ist also gewarnt.

Aufgepasst auf

Ezgjan Alioski hat einen Lieblingsgegner in der Super League: den FC Sion. Gegen die Walliser traf der Nordmazedonier in seiner Karriere bereits fünfmal – mindestens zwei Tore mehr als gegen jedes andere Team der Liga. Ein starkes Argument, um Trainer Croci-Torti von einem Einsatz zu überzeugen, zumal Alioski in dieser Saison noch auf sein erstes Tor wartet. Allerdings ist er als fraglich gemeldet.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 27 Runden:

Grgic 4,4 Von Ballmoos 4,3 Kelvin 4,2

Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Fedayi San.

Der Gegner

Nias Hefti ist der einzige Feldspieler, der in dieser Super-League-Saison jede mögliche Minute auf dem Rasen stand (2430). Auch gegen Lugano dürfte er wieder in der Startelf stehen. Hier kommt das Sion-Inside.

28 Runde

Di., Winterthur – Servette, 20.30 Uhr

Mi., Lugano – Sion, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – YB, 20.30 Uhr

Mi., FCZ – Lausanne, 20.30 Uhr

Do., Basel – GC, 20.30 Uhr

Do., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen