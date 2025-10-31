Darum gehts
- Stürmer Andrin Hunziker ist ein heisses Thema in Winterthur
- Knackt Winti den Sieglos-Rekord in der Super League?
- «Ungenügend»: So hat sich Trainer Rahmen über Niederlage geäussert
Die News der Woche
Die mögliche Rückkehr von Andrin Hunziker zum FC Basel. Der Winti-Stürmer hat am Rheinknie noch einen Vertrag bis Juni 2027. Nicht ausgeschlossen, dass die Bebbi ihren Angreifer zurück ins Joggeli holen. Weil Broschinski bislang ein absoluter Fehltransfer ist, Hunziker bei drei Saisontoren steht und alle 148 Minuten ein Tor erzielt. Broschinski hingegen wartet weiterhin auf sein erstes Tor im FCB-Dress. Jener Treffer zum 2:0, den der 190-Zentimeterturm gegen den VfB Stuttgart über die Linie bugsierte, wurde Xherdan Shaqiri zugesprochen.
Die grosse Frage
Knackt Winti den Sieglos-Rekord? Gleich zwei Vereine haben sich in den letzten mehr als 20 Jahren noch länger gedulden müssen, ehe endlich der erste «Dreier» gefeiert werden konnte. Der FC Luzern 2008 erlöste sich erst in der 13. Runde mit dem 1:0 gegen Bellinzona. Servette musste sich vor 13 Jahren gar 14 Spieltage lang gedulden, ehe man gegen den damaligen Tabellenführer GC gewinnen konnte.
Gesagt ist gesagt
«So geht es nicht. Das war ungenügend. Und das hat auch jeder verstanden.» Winti-Coach Patrick Rahmen, als er auf die 0:3-Pleite gegen Thun angesprochen wird.
Mögliche Aufstellung
Kapino; Sidler, Martins, Durrer, Diaby; Schneider, Jankewitz, Zuffi, Burkart; Hunziker, Kasami.
Wer fehlt?
Arnold, Rohner, Lüthi (alle verletzt).
Hast du gewusst, dass …
… Winterthur seit dem Super-League-Aufstieg 2022 nur eines von 13 Duellen gegen Servette gewonnen hat? Inklusive des Cup-Halbfinal-Outs 2024.
Aufgepasst auf
Servette-Stürmer Florian Ayé (28). Seit 1999 wartet man in Genf auf einen eigenen Torschützenkönig in der höchsten Spielklasse. Der Franzose hat sich mit seinen drei Toren in den letzten zwei Partien ins Rennen gebracht. Er steht nun bei fünf.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 11 Runden:
1. Chiappetta 5,0 (nur 1 Bewertung)
2. Kasami 4,3
3. Zuffi, Maluvunu 4,0
Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.
Der Schiedsrichter
Alessandro Dudic.
Der Gegner
Es hat bis Ende Oktober gedauert, aber nun ist es passiert: Servette hat wettbewerbsübergreifend zwei Spiele in Folge gewonnen – erstmals in dieser Saison. Nehmen die Genfer nun Fahrt auf? Blick fühlt den Puls. Hier gehts zum Servette-Inside.
Spieltag
Sa., Thun – Sion, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Servette, 18 Uhr
Sa., FCZ – Lausanne, 20.30 Uhr
So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr
So., Luzern – GC, 16.30 Uhr
So., YB – Basel, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
11
10
25
2
11
12
21
3
11
7
21
4
11
4
18
5
11
-1
18
6
11
-1
16
7
11
-1
14
8
11
-2
14
9
11
-6
13
10
11
3
12
11
11
-4
10
12
11
-21
3