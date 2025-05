1/6 Abstiegskampf pur: Yverdons Sauthier im Zweikampf mit Sonny Kittel. Foto: Pius Koller

Darum gehts Spannender Abstiegskrimi in der Super League: Vier Klubs kämpfen um Ligaerhalt

FC Winterthur überrascht mit starker Form und guten Chancen auf Rettung

GC gewinnt wichtiges Spiel gegen Yverdon mit 5:0 und verbessert Chancen

Fussballredaktion

Die aktuelle Super-League-Saison gehört mit all seinen grossartigen Geschichten zum unterhaltsamsten, was der Schweizer Fussball je zu bieten hatte. Und als Schlussbouquet gibts noch einen spannenden Abstiegskrimi obendrauf. Welche Klubs sich retten werden und wer in den sauren Apfel beissen muss.

FC Sion

In der Jahrestabelle liegen die Walliser mit mickrigen 15 Punkten aus 18 Spielen auf dem letzten Platz. Nur weil die Elf von Coach Didier Tholot (61) zu Beginn der Saison über sich hinausgewachsen ist, hat der FC Sion ein Polster von fünf Punkten. Das dürfte reichen, um sich direkt zu retten. Weil man beide Spiele gegen GC und Winterthur verlieren müsste. Und die Konkurrenz aus Winterthur und Zürich gleichzeitig das Punktemaximum bräuchte. Ein schwieriges Unterfangen zwar. Aber in dieser verrückten Super-League-Saison kann nichts ausgeschlossen werden.

Restprogramm: GC (h), Winterthur (a)

BLICK-Prognose: Sion murkst sich zum Ligaerhalt. Platz 9.

FC Winterthur

Mitte April wurden vor der Schützenwiese Trauerkarten an Winterthur-Anhänger verteilt. Weil der Abschied aus der Super League bevorstand und nicht mal ein komplett Verrückter auf einen Ligaerhalt gewettet hätte. Vier Wochen später hat der FC Winterthur beste Chancen, sich direkt zu retten. Weil man noch zwei Heimspiele hat und auf der Schützenwiese 23 seiner 36 Punkte holte. Und weil man neben Basel die Mannschaft der Stunde stellt. Zwar gabs zuletzt beim 1:4 gegen den FCZ einen Dämpfer, zuvor aber holte die Mannschaft von Trainerfuchs Uli Forte (51) in sechs Spielen 16 Punkte.

Restprogramm: Yverdon (h), Sion (h)

BLICK-Prognose: Der FCW schwimmt ans rettende Ufer. Platz 10.

GC

Nach dem Regen und der 0:3-Pleite im Derby gegen den FCZ kommt nur vier Tage später der Sonny-Schein. Ex-HSV-10er Sonny Kittel (32) erzielt seine Saisontore drei und vier und bringt die Hoppers gegen Yverdon auf Siegeskurs. Es ist der wohl wichtigste Sieg in dieser Saison. Wäre der Rekordmeister (27 Titel) auch gegen die Waadtländer getaucht, man hätte die Challenge League planen können. So aber spricht in den letzten beiden Spielen viel dafür, dass man den direkten Abstieg verhindern und die Saison auf dem Barrageplatz beenden wird. Dort würden Aarau warten.

Restprogramm: Sion (a), FCSG (h)

BLICK-Prognose: GC landet auf dem Barrageplatz.

Yverdon

Yverdon hat am Mittwoch gegen GC wohl mehr als nur ein Spiel verloren. 0:5. Eine Ohrfeige, die Spuren hinterlassen hat. Statt ins Waadtland zurückzureisen, hat man sich entschieden, vor dem Spiel gegen Winterthur in der Region Zürich zu bleiben. Ob das hilft, um das Ruder noch rumzureissen? Es ist schwer vorstellbar, dass Yverdon die Kraft aufbringen wird, auf der Schützenwiese zu gewinnen, vor allem auch, weil sich der beste Spieler der letzten Wochen, Varol Tasar, einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Aus diesem Grund spricht alles dafür, dass Yverdon den direkten Weg in die Challenge League gehen wird.

Restprogramm: Winterthur (a), Zürich (h)