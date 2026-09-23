Zuletzt kehrten immer wieder im SFV-Nachwuchs ausgebildete Talente der Schweizer A-Nati den Rücken. Nicht so Winsley Boteli, der für die anstehenden Nations-League-Spiele Murat Yakins Aufgebot folgte. Und diesen Entscheid mit kühlem Kopf traf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Winsley Boteli spricht über Kontakt zur DR Kongo

Wahl zugunsten der Nati war «logische Wahl»

Nati-Idole hatte er keine, ein aktueller gefiel ihm aber besonders

Alain Kunz Reporter Fussball

Rund um die Nati sorgen zwei junge Romands derzeit für viel Hoffnung unter den Fans. Während Johan Manzambis Stern bei der WM so richtig aufging und auch bei Aston Villa scheint, sorgt Winsley Boteli in der Super League für mächtig Furore. Seine Nomination für die Nati war nur logisch, wenn auch nicht sicher. Denn die Demokratische Republik Kongo baggerte am 20-Jährigen.

«Hatte nicht vor, meine Meinung zu ändern»

Die Sorgen um die nächste Absage eines vielversprechenden SFV-Talents erwiesen sich aber als vergeblich. «Wir haben gesprochen», verrät Boteli über den Kontakt mit Kongo. Doch etwas Entscheidendes fehlte. Sowieso hatte er «nicht vor, meine Meinung zu ändern.» Wieso? Als Spieler, der alle Juniorenauswahlen der Schweiz durchlief, hier geboren und aufgewachsen ist und Profi wurde, stand ein Nationenwechsel nicht zur Diskussion. «Es ist doch eine logische Wahl».

Seit seiner Jugend ist Boteli Nati-Fan. Idole fand er darin zwar keine, ein aktueller Spieler tat es ihm aber durchaus an. Ob er in wenigen Tagen mit ihm gemeinsam auf dem Platz steht? Gegen welchen Weltklasseverein er bestimmt eines Tages spielen wird, welchen Schweizer Rekord er möchte und was er zum «Superduo» Manzambi/Boteli sagt, liest du nur im exklusiven B+-Artikel.

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