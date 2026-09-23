DE
FR
Abonnieren
Wollte Boteli die Nummer von Rodriguez klauen?
0:50
Nati-Neuling muss laut lachen:Wollte Boteli die Nummer von Rodriguez klauen?

Hätte auch für Kongo auflaufen können
Winsley Boteli verzückt mit Begründung pro Nati

Zuletzt kehrten immer wieder im SFV-Nachwuchs ausgebildete Talente der Schweizer A-Nati den Rücken. Nicht so Winsley Boteli, der für die anstehenden Nations-League-Spiele Murat Yakins Aufgebot folgte. Und diesen Entscheid mit kühlem Kopf traf.
Publiziert: 05:25 Uhr
|
Aktualisiert: 22.09.2026 um 13:11 Uhr
Kommentieren
1/5
Für die aktuellen Länderspiele erhielt Winsley Boteli sein erstes A-Nati-Aufgebot.
Foto: Toto Marti

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Winsley Boteli spricht über Kontakt zur DR Kongo
  • Wahl zugunsten der Nati war «logische Wahl»
  • Nati-Idole hatte er keine, ein aktueller gefiel ihm aber besonders
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Rund um die Nati sorgen zwei junge Romands derzeit für viel Hoffnung unter den Fans. Während Johan Manzambis Stern bei der WM so richtig aufging und auch bei Aston Villa scheint, sorgt Winsley Boteli in der Super League für mächtig Furore. Seine Nomination für die Nati war nur logisch, wenn auch nicht sicher. Denn die Demokratische Republik Kongo baggerte am 20-Jährigen.

«Hatte nicht vor, meine Meinung zu ändern»

Die Sorgen um die nächste Absage eines vielversprechenden SFV-Talents erwiesen sich aber als vergeblich. «Wir haben gesprochen», verrät Boteli über den Kontakt mit Kongo. Doch etwas Entscheidendes fehlte. Sowieso hatte er «nicht vor, meine Meinung zu ändern.» Wieso? Als Spieler, der alle Juniorenauswahlen der Schweiz durchlief, hier geboren und aufgewachsen ist und Profi wurde, stand ein Nationenwechsel nicht zur Diskussion. «Es ist doch eine logische Wahl».

Seit seiner Jugend ist Boteli Nati-Fan. Idole fand er darin zwar keine, ein aktueller Spieler tat es ihm aber durchaus an. Ob er in wenigen Tagen mit ihm gemeinsam auf dem Platz steht? Gegen welchen Weltklasseverein er bestimmt eines Tages spielen wird, welchen Schweizer Rekord er möchte und was er zum «Superduo» Manzambi/Boteli sagt, liest du nur im exklusiven B+-Artikel.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Super League
Super League
Aston Villa
Aston Villa
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz
        Super League
        Super League
        Aston Villa
        Aston Villa