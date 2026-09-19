Erster Einsatz von Beginn, erstes Tor, erste Vorlage. Johan Manzambi (20) startet bei seinem Klub Aston Villa gegen Tottenham (3:2) gleich richtig durch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Johan Manzambi erzielt Tor und Vorlage bei Aston-Villa-Startelf-Debüt gegen Tottenham

Mit 20 Jahren und 340 Tagen drittjüngster Schweizer Premier-League-Torschütze

Aston Villa zahlte 60 Mio. Euro Ablöse für Manzambi, Rekordtransfer des Klubs

Lucas Werder Reporter Fussball

Er ist angekommen! In seinem allerersten Startelf-Einsatz für Aston Villa gelingt Johan Manzambi (20) nicht nur sein erstes Premier-League-Tor, der Nati-Star bereitet auch noch einen weiteren Treffer vor. Und schafft damit, was vor ihm erst einem anderen Spieler in der Geschichte des Klubs aus Birmingham gelungen ist. Im August 2005 gelang Kevin Phillips (heute 53) in seinem Startelf-Debüt ebenfalls ein Tor und eine Vorlage.

Nun gelingt auch Manzambi dieses Kunststück beim 3:2 gegen Tottenham, das den Villains den ersten Saisonsieg einbringt. Bis zu seinem Treffer kurz vor der Pause will dem Mittelfeldspieler aber nicht viel gelingen. Doch dann drückt er einen missglückten Schuss von Teamkollege Kamara aus kurzer Distanz über die Linie und packt zum ersten Mal in der Premier League seinen Mango-Jubel aus.

Mit 20 Jahren und 340 Tagen ist Manzambi nun der drittjüngste Schweizer Premier-League-Torschütze. Nur Reto Ziegler (18 Jahre, 351 Tage) und Philippe Senderos (20 Jahre, 243 Tage) waren bei ihrem ersten Tor auf der Insel noch jünger.

Rekordeinkauf und eigener Fan-Gesang

Was Manzambi den beiden ehemaligen Nati-Verteidigern dagegen voraushat: Die Anhänger von Aston Villa haben dem Genfer bereits ein eigenes Lied gewidmet. Angelehnt an den Cranberries-Hit «Zombie» dürften die Fans im Villa Park in Zukunft regelmässig die Zeile «He’s in your head, in your head, Manzambi, Manzambi» anstimmen. Vor allem, wenn dieser weiterhin mit Aktionen wie seinem Dribbling gegen Spurs-Mittelfeldmann Bentancur kurz nach der Pause begeistert. Oder mit feinen Zuspielen, wie jenem auf Ex-Bayern-Stürmer Nicolas Jackson, der so zum 2:0 trifft.

1:01 Melodie von Klassiker: So tönt der Fangesang der Villans für Johan Manzambi

Nach seiner Knieverletzung, die sich Manzambi während seiner überragenden WM (drei Tore, zwei Vorlagen) zugezogen hatte, kam er erst am vergangenen Wochenende durch einen Kurzeinsatz gegen Nottingham (1:2) zu seinem Debüt für Aston Villla. Der Europa-League-Sieger hatte im Sommer 60 Millionen Euro an Freiburg überwiesen und Manzambi so zum teuersten Einkauf der Klubgeschichte gemacht. Trotz dieses Mega-Transfers erwirtschaftete Villa in diesem Sommer einen Tranfsergewinn von rund 65 Millionen Euro.

Ganz im Gegensatz zu Tottenham, das bei einem Minus von 200 Millionen steht. Gelohnt hat sich dieses Investment bislang aber nicht. Nach fünf Spielen stehen die bereits in den vergangenen beiden Saisons abstiegsbedrohten Spurs auf dem drittletzten Tabellenplatz. Auf den ersten Ligasieg wartet das Team von Roberto De Zerbi zwar noch, nach vier Nullnummern in Folge gab es gegen Aston Villa aber immerhin die ersten beiden Saisontore.

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