St. Gallen trifft zum Auftakt der englischen Woche am Dienstagabend auswärts auf Sion (20.30 Uhr). Stürmer Vogt ist in aller Munde. Wie hoch geht sein Senkrechtstart?

1/4 Macht am Ball Dinge, die man in der Super League selten sieht: Alessandro Vogt (r.) im Espen-Dress. Foto: Michael Zanghellini/freshfocus

Darum gehts Espen-Captain Görtler stichelt und schwärmt

Es kann nur um einen gehen: Alessandro Vogt

Die News der Woche

Der Marktwertsprung von Alessandro Vogt. Vor einem Jahr wurde der Stürmer noch mit geschätzten 100’000 Franken ausgewiesen, nun hat er seinen Wert auf drei Millionen Franken gesteigert. Mit sieben Toren führt der FCSG-Stürmer die Torschützenliste vor Thuns Ibayi und YB-Stürmer Bedia an. Bei den Espen hat Vogt noch einen Vertrag bis Juni 2029. Trifft er so weiter, dann wird er dem FCSG einst ein sattes Sümmchen bringen.

Die grosse Frage

Ist Vogt schon einer für die A-Nati? Zuletzt bot Coach Murat Yakin mit Andi Zeqiri einen Stürmer auf, der in Polen noch immer auf seinen ersten Saisontreffer wartet. Nicht ausgeschlossen deshalb, dass Vogt bereits im November eine Chance bekommen könnte. Für die U21-Nati erzielte der Angreifer, der zuvor nie für eine Schweizer U-Auswahl aufgeboten wurde, gleich in seinem ersten Spiel ein Tor.

3:11 Mit Doppelpack zum Matchwinner: Hier vernascht Vogt die ganze GC-Abwehr

Gesagt ist gesagt

«Ale ist ein Phänomen!» Lukas Görtler nach dem 5:0-Sieg gegen GC über Alessandro Vogt. Unter der Woche sei der Stürmer noch daran gescheitert, den Ball sechs Mal zu jonglieren, dann trifft er gegen die Hoppers doppelt. «Er ist unglaublich wichtig für uns», so Görtler.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, May; Neziri; Witzig, Görtler, Boukhalfa, Okoroji; Baldé, Vogt.

Wer fehlt?

Fazliji, Ambrosius, Konietzke, Owusu (alle verletzt), Daschner (fraglich).

Neben dem Platz

Der zukünftige Stadionname bewegt die Region. Der Kybunpark ist Geschichte. Neu wird die Arena in St. Gallen entweder Sitter-, Gallus-, oder Säntisstadion heissen. Erstgenannter Vorschlag kommt von den Ultras aus dem Espenblock und ist jenem Gewässer gewidmet, das unweit vom Stadion vorbeifliesst. Gallus erinnert an den Stadtgründer. Und der Säntis ist der Hausberg der St. Galler, obwohl dieser im Kanton Appenzell liegt. Die finale Abstimmung findet beim Heimspiel gegen Lausanne am Sonntag, 23. November 2025, statt. Am Spieltag können die Saisonabonnentinnen und -abonnenten ihre Stimme für ihren Favoriten abgeben. Auch eine Briefwahl ist möglich.

Hast du gewusst, dass...

.. der FCSG nach Lausanne am zweitmeisten Gelbe Karten holt? 23 sinds an der Zahl. In zehn Spielen.

Aufgepasst auf

Christian Witzig. Der kann einfach überall spielen. Ob im linken oder im rechten Couloir, auf der Acht oder im offensiven Mittelfeld. Beidfüssig, schnell, mit gutem Auge. Offensiv stark, defensiv aber noch mit Mängeln. Gegen GC ersetzt Witzig Hugo Vandermersch auf rechts. Ob er auch im Tourbillon in der Startelf stehen wird?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 10 Runden:

1. Zigi 4,9

2. Görtler 4,7

3. Neziri 4,6

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic

Der Gegner

Sion-Verteidiger Lavanchy ist wütend auf Journalisten-Fragen. Es geht um das «Tourbillon-Syndrom». Mehr dazu gibts im Sion-Inside.

11 Runde

Di., Sion – St. Gallen, 20.30 Uhr

Di., Thun – Winterthur, 20.30 Uhr

Mi., Basel – FCZ, 20.30 Uhr

Mi., Lausanne – Servette, 20.30 Uhr

Do., GC – YB, 20.30 Uhr

Do., Lugano – Luzern, 20.30 Uhr