Maassen witzelt über Boukhalfas Traumtor

1/5 Erleichterung pur bei Maassen nach dem Sieg gegen Lugano. Foto: Daniela Frutiger/Freshfocus

Stefan Kreis Reporter Fussball

Was. Für. Ein. Tor! Ein Sonntagsschuss am Samstagabend! Ein Gemälde. Ein Tor des Monats. Mit links, seinem schwächeren Fuss, zimmert St. Gallens Mittelfeldspieler Carlo Boukhalfa den Ball aus 22 Metern via Innenpfosten ins Netz. Volley. Technisch anspruchsvoller gehts kaum.

Sieht auch Enrico Maassen so. Auf die Frage, ob er in seiner Aktivzeit mal ein ähnliches Tor erzielt habe, antwortet der Espen-Coach? «Ich? Nein, nie. Aber mal gucken, wie viel Carlo trifft, wenn wir ihm 10 oder 20 solche Bälle hinlegen», so Maassen mit einem Schmunzeln.

Wird die Tabelle ausgeschnitten?

Die Laune, sie ist top beim Tabellenführer. Sechs Spiele, fünf Siege. Jener gegen Lugano ein richtig dreckiger, weil man nicht allzu viele Chancen hatte und in der Nachspielzeit noch hätte den Ausgleich kassieren können. «Wir hätten auch Unentschieden spielen können, hatten aber das Quäntchen Glück auf unserer Seite. In der letzten Saison ist es uns nicht gelungen, solch enge Spiele auf unsere Seite zu ziehen», sagt Maassen.

Nun klappts. Und deshalb kriege die Mannschaft nun auch zwei Tage frei, so der FCSG-Trainer. Auf die Frage, ob er sich die Tabelle ausschneiden und in die Kabine hängen werde, antwortet der 41-Jährige: «Nein, aber vielleicht machen das die Spieler.»

Mindestens zwei Wochen lang steht der FCSG auf Platz 1. Nächsten Samstag kommts zum Cup-Knüller gegen den FC Wil.