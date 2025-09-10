Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Der Königstransfer

Tom Gaal. Auf dem Platz räumt der 193-Zentimeter-Turm bislang fast alles weg, auch daneben ist der langjährige Gladbach-Junior von nicht zu unterschätzendem Wert. Am Montagabend reist der Ex-Ulm-Spieler zusammen mit seiner Freundin von St. Gallen nach Aarau, um seine Teamkollegen Cyrill May, Corsin Konietzke und Alessandro Vogt beim Spiel der Schweizer U21 live vor Ort zu unterstützen. Ein Teamplayer wie aus dem Bilderbuch. Und eine echte Verstärkung auf dem Platz.

1/6 Tom Gaal ist schon nach kurzer Zeit Publikumsliebling. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Der schmerzhafteste Abgang

Willem Geubbels. Ist zu jenem Zeitpunkt, als er den FCSG in Richtung Paris verlässt, der beste Stürmer der Super League. Schnell, physisch stark, torgefährlich. Kurzum: praktisch nicht zu ersetzen. Als Trostpflaster gibts für die Ostschweizer eine Ablöse von rund zehn Millionen Franken, wovon allerdings etwas weniger als die Hälfte zur AS Monaco fliessen.

Der Ladenhüter

Kevin Csoboth. Vor einem Jahr kommt der Ungar als grosses Versprechen und als EM-Torschütze in den Kybunpark. Rund eine Million soll der FCSG an Ujpest Budapest überwiesen haben. Gelohnt hat sich der Deal bislang aber nicht. Bloss ein Tor erzielte der Offensivspieler in der letzten Saison, in der aktuellen Spielzeit kommt er auf bloss 27 Spielminuten. Bei einem Angebot hätte der 25-Jährige den Klub wohl verlassen. Das Problem: Csoboth ist schon relativ alt. Und hat bislang keine Werbung in eigener Sache gemacht.

Die ungelöste Frage

Jordi Quintillà. Vor etwas mehr als einem Jahr unterschreibt Jordi Quintillà einen Mammutvertrag bis Juni 2028. Eine grosse Rolle spielt der Spanier unter Coach Enrico Maassen aber nicht. Unter Vorgänger Peter Zeidler war Quintillà das Mittelfeldhirn der Espen, nun wartet er noch immer auf seine erste Super-League-Minute in dieser Saison. Immerhin im Cup durfte der Vizecaptain in die Hosen. 28 Minuten gegen den Drittligisten Walenstadt.

Die Sportchef-Note: 5

Zum Ende der abgelaufenen Saison stand Sportchef Roger Stilz heftig in der Kritik, weil keiner seiner Transfers eingeschlagen hat. Und kaum Eigengewächse zum Einsatz kamen. Nun hat der Wind gedreht. Die jungen Wilden um Vogt, May und Konietzke erobern die Super League. Und Boukhalfa, Gaal und Co. haben eingeschlagen. Dass Stilz den auslaufenden Vertrag mit Willem Geubbels vor einem Jahr bis 2027 verlängert hat und es nur deswegen eine Ablösesumme gab, ist dem Sportchef ebenfalls hoch anzurechnen.